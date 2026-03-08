Landtagswahl 2026: Die Wahl im Wahlkreis Freiburg I

Noch liegen keine Ergebnisse der Landtagswahl 2026 im Wahlkreis Freiburg I vor. Wie ging die letzte Wahl aus, und wer tritt im Wahlkreis an?

Am 8. März wird der neue Landtag für Baden-Württemberg gewählt. Mit ersten Ergebnissen wird im Laufe des Sonntagabends gerechnet. Stand jetzt sind noch keine Stimmen im Wahlkreis Freiburg I ausgezählt. Sobald Ergebnisse vorliegen, berichten wir in diesem Beitrag, wie die Parteien und Direktkandidierenden im Wahlkreis Freiburg I abgeschnitten haben - inklusive Erst- und Zweitstimmen sowie der Wahlbeteiligung. Bei der Landtagswahl 2026 gilt erstmals ein neues Wahlrecht mit Erst- und Zweitstimme wie bei der Bundestagswahl. Klicken Sie hier, um den aktuellsten Stand neu zu laden.

Wer kandidiert im Wahlkreis Freiburg I? Im Wahlkreis Freiburg I treten die folgenden Direktkandidierenden an:

Daniela Evers für die Grünen

Georg Köchling für die Partei „Volt“

Heschu Hasan für die FDP

Ingo Bauer für die CDU

Josef Drexl für die „Partei“

Jürgen Geillinger für die Partei „Die Basis“

Peter Riedlinger für das BSW

Sebastian Böhm für die Linke

Sebastian Ruth für die AfD

Stephan Schneider für die Freien Wähler

Walter Krögner für die SPD

Wer für den Wahlkreis Freiburg I in den Landtag einzieht, vertritt dort:Bernau im Schwarzwald - Bonndorf im Schwarzwald - Breitnau - Buchenbach - Dachsberg (Südschwarzwald) - Eisenbach (Hochschwarzwald) - Feldberg (Schwarzwald) - Freiburg im Breisgau - Friedenweiler - Glottertal - Grafenhausen - Gundelfingen - Heuweiler - Hinterzarten - Häusern - Höchenschwand - Ibach - Kirchzarten - Lenzkirch - Löffingen - Oberried - Schluchsee - St. Blasien - St. Märgen - St. Peter - Stegen - Titisee-Neustadt - Todtmoos - Wutach - Ühlingen-Birkendorf

Die Landtagswahl 2021 im Wahlkreis Freiburg I

Bei der Landtagswahl am 14. März 2021 holten die Grünen im Wahlkreis Freiburg I die meisten Stimmen (40,2 Prozent). Das folgende Schaubild zeigt die Stimmenanteile aller damals angetretenen Parteien:

Die Abstimmung vom Sonntag ist auch eine über die bisherige grün-schwarze Landesregierung. 2021 kamen beide Parteien im Wahlkreis Freiburg I zusammen auf 59,7 Prozent.

Wer den Wahlkreis Freiburg I bislang im Landtag vertritt

Der Wahlkreis Freiburg I wurde im baden-württembergischen Landtag zuletzt vertreten von:

Daniela Evers für die Grünen

Wahlbeteiligung 2021 im Wahlkreis Freiburg I

Die Wahlbeteiligung im Wahlkreis Freiburg I lag bei der vergangenen Landtagswahl bei 70,6 Prozent. In ganz Baden-Württemberg gingen 63,8 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl.

Wie haben die anderen Wahlkreise und Gemeinden in Baden-Württemberg bei der Landtagswahl gewählt? Geben Sie die gewünschte Gemeinde oder den gewünschten Wahlkreis in das folgende Suchfeld ein.

Unsere gesamte Berichterstattung zur Landtagswahl 2026 finden Sie hier. Dieser Text wurde automatisch erstellt. Weil bei der Landtagswahl in diesem Jahr landesweit 21 Parteien und Listen in Baden-Württemberg antreten, fassen wir für eine bessere Übersichtlichkeit in unseren Grafiken die kleinsten Parteien unter „Sonstige“ zusammen.

Alle Ergebnisse der Landtagswahl

Automatisiert Wir berichten die Ergebnisse der Landtagswahl 2026 für alle Gemeinden und Wahlkreise in Baden-Württemberg und ordnen sie detailliert ein. Alles zu unseren Quellen und unserer Methodik lesen Sie hier.

Team Simon Koenigsdorff, Jan Georg Plavec, Chiara Sterk (Redaktion), Christian Frommeld, Michael Schlenter (Entwicklung).