Landtagswahl 2026: Die Wahl im Wahlkreis Emmendingen

Noch liegen keine Ergebnisse der Landtagswahl 2026 im Wahlkreis Emmendingen vor. Wie ging die letzte Wahl aus, und wer tritt im Wahlkreis an?

Am 8. März wird der neue Landtag für Baden-Württemberg gewählt. Mit ersten Ergebnissen wird im Laufe des Sonntagabends gerechnet. Stand jetzt sind noch keine Stimmen im Wahlkreis Emmendingen ausgezählt. Sobald Ergebnisse vorliegen, berichten wir in diesem Beitrag, wie die Parteien und Direktkandidierenden im Wahlkreis Emmendingen abgeschnitten haben - inklusive Erst- und Zweitstimmen sowie der Wahlbeteiligung. Bei der Landtagswahl 2026 gilt erstmals ein neues Wahlrecht mit Erst- und Zweitstimme wie bei der Bundestagswahl. Klicken Sie hier, um den aktuellsten Stand neu zu laden.

Wer kandidiert im Wahlkreis Emmendingen? Im Wahlkreis Emmendingen treten die folgenden Direktkandidierenden an:

Christina Hesse für die Freien Wähler

Dirk Ruppenthal für die „Partei“

Lukas Burger für die Partei „Volt“

Martina Fuhrmann für die SPD

Matthias Mand für die FDP

Michaela Rotermund-Kaplan für die Linke

Rolf Heckmann für die AfD

Rüdiger Tonojan für die Grünen

Stefanie Wernet für die CDU

Wer für den Wahlkreis Emmendingen in den Landtag einzieht, vertritt dort:Bahlingen am Kaiserstuhl - Biederbach - Denzlingen - Elzach - Emmendingen - Endingen am Kaiserstuhl - Forchheim - Freiamt - Gutach im Breisgau - Herbolzheim - Kenzingen - Malterdingen - Reute - Rheinhausen - Riegel am Kaiserstuhl - Sasbach am Kaiserstuhl - Sexau - Simonswald - Teningen - Vörstetten - Waldkirch - Weisweil - Winden im Elztal - Wyhl am Kaiserstuhl

Die Landtagswahl 2021 im Wahlkreis Emmendingen

Bei der Landtagswahl am 14. März 2021 holten die Grünen im Wahlkreis Emmendingen die meisten Stimmen (36,2 Prozent). Das folgende Schaubild zeigt die Stimmenanteile aller damals angetretenen Parteien:

Die Abstimmung vom Sonntag ist auch eine über die bisherige grün-schwarze Landesregierung. 2021 kamen beide Parteien im Wahlkreis Emmendingen zusammen auf 58,0 Prozent.

Wer den Wahlkreis Emmendingen bislang im Landtag vertritt

Der Wahlkreis Emmendingen wurde im baden-württembergischen Landtag zuletzt vertreten von:

Rüdiger Tonojan für die Grünen

Wahlbeteiligung 2021 im Wahlkreis Emmendingen

Die Wahlbeteiligung im Wahlkreis Emmendingen lag bei der vergangenen Landtagswahl bei 65,0 Prozent. In ganz Baden-Württemberg gingen 63,8 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl.

Dieser Text wurde automatisch erstellt. Weil bei der Landtagswahl in diesem Jahr landesweit 21 Parteien und Listen in Baden-Württemberg antreten, fassen wir für eine bessere Übersichtlichkeit in unseren Grafiken die kleinsten Parteien unter „Sonstige" zusammen.

