Landtagswahl 2026: Die Wahl im Wahlkreis Breisgau

Noch liegen keine Ergebnisse der Landtagswahl 2026 im Wahlkreis Breisgau vor. Wie ging die letzte Wahl aus, und wer tritt im Wahlkreis an?

Am 8. März wird der neue Landtag für Baden-Württemberg gewählt. Mit ersten Ergebnissen wird im Laufe des Sonntagabends gerechnet. Stand jetzt sind noch keine Stimmen im Wahlkreis Breisgau ausgezählt. Sobald Ergebnisse vorliegen, berichten wir in diesem Beitrag, wie die Parteien und Direktkandidierenden im Wahlkreis Breisgau abgeschnitten haben - inklusive Erst- und Zweitstimmen sowie der Wahlbeteiligung. Bei der Landtagswahl 2026 gilt erstmals ein neues Wahlrecht mit Erst- und Zweitstimme wie bei der Bundestagswahl. Klicken Sie hier, um den aktuellsten Stand neu zu laden.

Wer kandidiert im Wahlkreis Breisgau? Im Wahlkreis Breisgau treten die folgenden Direktkandidierenden an:

Anna Deparnay-Grunenberg für die Grünen

Eric Waibel für die Linke

Lothar Hanser für die FDP

Martina Böswald für die AfD

Patrick Rapp für die CDU

Philip Wolf für die SPD

Wer für den Wahlkreis Breisgau in den Landtag einzieht, vertritt dort:Au - Auggen - Bad Krozingen - Badenweiler - Ballrechten-Dottingen - Bollschweil - Breisach am Rhein - Buggingen - Bötzingen - Ebringen - Ehrenkirchen - Eichstetten am Kaiserstuhl - Eschbach - Hartheim am Rhein - Heitersheim - Horben - Ihringen - Kandern - Malsburg-Marzell - Merdingen - Merzhausen - Müllheim im Markgräflerland - Münstertal/Schwarzwald - Neuenburg am Rhein - Pfaffenweiler - Schliengen - Staufen im Breisgau - Sulzburg - Sölden - Vogtsburg im Kaiserstuhl - Wittnau

Die Landtagswahl 2021 im Wahlkreis Breisgau

Bei der Landtagswahl am 14. März 2021 holten die Grünen im Wahlkreis Breisgau die meisten Stimmen (37,7 Prozent). Das folgende Schaubild zeigt die Stimmenanteile aller damals angetretenen Parteien:

Die Abstimmung vom Sonntag ist auch eine über die bisherige grün-schwarze Landesregierung. 2021 kamen beide Parteien im Wahlkreis Breisgau zusammen auf 61,6 Prozent.

Wer den Wahlkreis Breisgau bislang im Landtag vertritt

Der Wahlkreis Breisgau wurde im baden-württembergischen Landtag zuletzt vertreten von:

Reinhold Pix für die Grünen

Patrick Rapp für die CDU

Wahlbeteiligung 2021 im Wahlkreis Breisgau

Die Wahlbeteiligung im Wahlkreis Breisgau lag bei der vergangenen Landtagswahl bei 66,2 Prozent. In ganz Baden-Württemberg gingen 63,8 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl.

Wie haben die anderen Wahlkreise und Gemeinden in Baden-Württemberg bei der Landtagswahl gewählt? Geben Sie die gewünschte Gemeinde oder den gewünschten Wahlkreis in das folgende Suchfeld ein.

Unsere gesamte Berichterstattung zur Landtagswahl 2026 finden Sie hier. Dieser Text wurde automatisch erstellt. Weil bei der Landtagswahl in diesem Jahr landesweit 21 Parteien und Listen in Baden-Württemberg antreten, fassen wir für eine bessere Übersichtlichkeit in unseren Grafiken die kleinsten Parteien unter „Sonstige“ zusammen.

Alle Ergebnisse der Landtagswahl

Automatisiert Wir berichten die Ergebnisse der Landtagswahl 2026 für alle Gemeinden und Wahlkreise in Baden-Württemberg und ordnen sie detailliert ein. Alles zu unseren Quellen und unserer Methodik lesen Sie hier.

Team Simon Koenigsdorff, Jan Georg Plavec, Chiara Sterk (Redaktion), Christian Frommeld, Michael Schlenter (Entwicklung).