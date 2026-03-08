Landtagswahl 2026: Die Wahl im Wahlkreis Balingen

Noch liegen keine Ergebnisse der Landtagswahl 2026 im Wahlkreis Balingen vor. Wie ging die letzte Wahl aus, und wer tritt im Wahlkreis an?

Am 8. März wird der neue Landtag für Baden-Württemberg gewählt. Mit ersten Ergebnissen wird im Laufe des Sonntagabends gerechnet. Stand jetzt sind noch keine Stimmen im Wahlkreis Balingen ausgezählt. Sobald Ergebnisse vorliegen, berichten wir in diesem Beitrag, wie die Parteien und Direktkandidierenden im Wahlkreis Balingen abgeschnitten haben - inklusive Erst- und Zweitstimmen sowie der Wahlbeteiligung. Bei der Landtagswahl 2026 gilt erstmals ein neues Wahlrecht mit Erst- und Zweitstimme wie bei der Bundestagswahl. Klicken Sie hier, um den aktuellsten Stand neu zu laden.

Wer kandidiert im Wahlkreis Balingen? Im Wahlkreis Balingen treten die folgenden Direktkandidierenden an:

Albrecht Raible für die FDP

Anne Weiß für die Partei „Volt“

Elena Krein für die Linke

Hans-Peter Hörner für die AfD

Katja Weiger-Schick für die SPD

Maurice Rößler für die Grünen

Nicole Hoffmeister-Kraut für die CDU

Stefan Buck für die Partei „Bündnis Deutschland“

Wer für den Wahlkreis Balingen in den Landtag einzieht, vertritt dort:Albstadt - Balingen - Bisingen - Bitz - Dautmergen - Dormettingen - Dotternhausen - Geislingen - Grosselfingen - Haigerloch - Hausen am Tann - Hirrlingen - Meßstetten - Nusplingen - Obernheim - Rangendingen - Ratshausen - Rosenfeld - Schömberg - Starzach - Straßberg - Weilen unter den Rinnen - Winterlingen - Zimmern unter der Burg

Die Landtagswahl 2021 im Wahlkreis Balingen

Bei der Landtagswahl am 14. März 2021 holte die CDU im Wahlkreis Balingen die meisten Stimmen (32,6 Prozent). Das folgende Schaubild zeigt die Stimmenanteile aller damals angetretenen Parteien:

Die Abstimmung vom Sonntag ist auch eine über die bisherige grün-schwarze Landesregierung. 2021 kamen beide Parteien im Wahlkreis Balingen zusammen auf 59,1 Prozent.

Wer den Wahlkreis Balingen bislang im Landtag vertritt

Der Wahlkreis Balingen wurde im baden-württembergischen Landtag zuletzt vertreten von:

Nicole Hoffmeister-Kraut für die CDU

Hans-Peter Hörner für die AfD

Wahlbeteiligung 2021 im Wahlkreis Balingen

Die Wahlbeteiligung im Wahlkreis Balingen lag bei der vergangenen Landtagswahl bei 61,5 Prozent. In ganz Baden-Württemberg gingen 63,8 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl.

Wie haben die anderen Wahlkreise und Gemeinden in Baden-Württemberg bei der Landtagswahl gewählt? Geben Sie die gewünschte Gemeinde oder den gewünschten Wahlkreis in das folgende Suchfeld ein.

Unsere gesamte Berichterstattung zur Landtagswahl 2026 finden Sie hier. Dieser Text wurde automatisch erstellt. Weil bei der Landtagswahl in diesem Jahr landesweit 21 Parteien und Listen in Baden-Württemberg antreten, fassen wir für eine bessere Übersichtlichkeit in unseren Grafiken die kleinsten Parteien unter „Sonstige“ zusammen.

Alle Ergebnisse der Landtagswahl

Automatisiert Wir berichten die Ergebnisse der Landtagswahl 2026 für alle Gemeinden und Wahlkreise in Baden-Württemberg und ordnen sie detailliert ein. Alles zu unseren Quellen und unserer Methodik lesen Sie hier.

Team Simon Koenigsdorff, Jan Georg Plavec, Chiara Sterk (Redaktion), Christian Frommeld, Michael Schlenter (Entwicklung).