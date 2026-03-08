Landtagswahl 2026: Die Wahl in St. Märgen

Im Laufe des Sonntagabends liegen die ersten Ergebnisse der Landtagswahl in St. Märgen vor. Wie ging die letzte Wahl aus, und wer kandidiert?

Am Sonntag wird auch in St. Märgen der neue Landtag gewählt. Mit Ergebnissen wird im Laufe des Sonntagabends gerechnet. Stand jetzt sind allerdings noch keine Wahlbezirke ausgezählt. Welche Partei ist in St. Märgen traditionell stark? Und wer steht 2026 zur Wahl? Das beantwortet dieser Text schon jetzt. Spannend: Bei der Landtagswahl 2026 gilt erstmals ein neues Wahlrecht mit Erst- und Zweitstimme wie bei der Bundestagswahl. Wir aktualisieren diesen Beitrag mit den neuesten Zwischenergebnissen aus St. Märgen, sobald sie vorliegen. Klicken Sie hier, um den aktuellsten Stand neu zu laden.

Die Landtagswahl 2021 in St. Märgen Bei der Landtagswahl am 14. März 2021 holte die CDU in St. Märgen die meisten Stimmen (36,9 Prozent). Das folgende Schaubild zeigt die Stimmenanteile aller damals angetretenen Parteien:

Die Abstimmung vom Sonntag ist auch eine über die bisherige grün-schwarze Landesregierung. 2021 kamen beide Parteien in St. Märgen zusammen auf 69,1 Prozent.

Wer St. Märgen bislang im Landtag vertritt

St. Märgen liegt im Wahlkreis Freiburg I. Zuletzt wurde der Wahlkreis im Landtag vertreten von:

Daniela Evers für die Grünen

Wahlbeteiligung 2021 in St. Märgen

Die Wahlbeteiligung in St. Märgen lag bei der vergangenen Landtagswahl bei 75,6 Prozent. In ganz Baden-Württemberg gingen 63,8 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl.

Diese Kandidierenden treten bei der Landtagswahl 2026 an.

St. Märgen gehört bei der Landtagswahl zum Wahlkreis Freiburg I. Alle Ergebnisse aus dem Wahlkreis und alle gewonnenen Mandate finden Sie im Laufe der Wahlnacht hier. Zum Wahlkreis gehören: Bernau im Schwarzwald - Bonndorf im Schwarzwald - Breitnau - Buchenbach - Dachsberg (Südschwarzwald) - Eisenbach (Hochschwarzwald) - Feldberg (Schwarzwald) - Freiburg im Breisgau - Friedenweiler - Glottertal - Grafenhausen - Gundelfingen - Heuweiler - Hinterzarten - Häusern - Höchenschwand - Ibach - Kirchzarten - Lenzkirch - Löffingen - Oberried - Schluchsee - St. Blasien - St. Märgen - St. Peter - Stegen - Titisee-Neustadt - Todtmoos - Wutach - Ühlingen-Birkendorf.

Im Wahlkreis Freiburg I treten die folgenden Direktkandidierenden an:

Georg Köchling für die Partei „Volt“

Heschu Hasan für die FDP

Ingo Bauer für die CDU

Josef Drexl für die „Partei“

Jürgen Geillinger für die Partei „Die Basis“

Peter Riedlinger für das BSW

Sebastian Böhm für die Linke

Sebastian Ruth für die AfD

Stephan Schneider für die Freien Wähler

Walter Krögner für die SPD

Wie haben die anderen Wahlkreise und Gemeinden in Baden-Württemberg bei der vergangenen Landtagswahl abgestimmt? Geben Sie die gewünschte Gemeinde oder den gewünschten Wahlkreis in das folgende Suchfeld ein, um direkt zu den Ergebnissen zu kommen.

Unsere gesamte Berichterstattung zur Landtagswahl 2026 finden Sie hier. Dieser Text wurde automatisch erstellt. Weil bei der Landtagswahl in diesem Jahr landesweit 21 Parteien und Listen in Baden-Württemberg antreten, fassen wir für eine bessere Übersichtlichkeit in unseren Grafiken die kleinsten Parteien unter „Sonstige“ zusammen.

