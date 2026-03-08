Landtagswahl 2026: Die Wahl in St. Johann

Im Laufe des Sonntagabends liegen die ersten Ergebnisse der Landtagswahl in St. Johann vor. Wie ging die letzte Wahl aus, und wer kandidiert?

Am Sonntag wird auch in St. Johann der neue Landtag gewählt. Mit Ergebnissen wird im Laufe des Sonntagabends gerechnet. Stand jetzt sind allerdings noch keine Wahlbezirke ausgezählt. Welche Partei ist in St. Johann traditionell stark? Und wer steht 2026 zur Wahl? Das beantwortet dieser Text schon jetzt. Spannend: Bei der Landtagswahl 2026 gilt erstmals ein neues Wahlrecht mit Erst- und Zweitstimme wie bei der Bundestagswahl. Wir aktualisieren diesen Beitrag mit den neuesten Zwischenergebnissen aus St. Johann, sobald sie vorliegen. Klicken Sie hier, um den aktuellsten Stand neu zu laden.

Die Landtagswahl 2021 in St. Johann Bei der Landtagswahl am 14. März 2021 holten die Grünen in St. Johann die meisten Stimmen (29,7 Prozent). Das folgende Schaubild zeigt die Stimmenanteile aller damals angetretenen Parteien:

Die Abstimmung vom Sonntag ist auch eine über die bisherige grün-schwarze Landesregierung. 2021 kamen beide Parteien in St. Johann zusammen auf 54,5 Prozent.

Wer St. Johann bislang im Landtag vertritt

St. Johann liegt im Wahlkreis Hechingen-Münsingen. Zuletzt wurde der Wahlkreis im Landtag vertreten von:

Cindy Holmberg für die Grünen

Rudi Fischer für die FDP

Manuel Hailfinger für die CDU

Joachim Steyer für die AfD

Wahlbeteiligung 2021 in St. Johann

Die Wahlbeteiligung in St. Johann lag bei der vergangenen Landtagswahl bei 70,9 Prozent. In ganz Baden-Württemberg gingen 63,8 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl.

Diese Kandidierenden treten bei der Landtagswahl 2026 an.

St. Johann gehört bei der Landtagswahl zum Wahlkreis Hechingen-Münsingen. Alle Ergebnisse aus dem Wahlkreis und alle gewonnenen Mandate finden Sie im Laufe der Wahlnacht hier. Zum Wahlkreis gehören: Bad Urach - Burladingen - Dettingen an der Erms - Engstingen - Eningen unter Achalm - Gomadingen - Grabenstetten - Grafenberg - Hayingen - Hechingen - Hohenstein - Hülben - Jungingen - Lichtenstein - Mehrstetten - Metzingen - Münsingen - Pfronstetten - Riederich - Römerstein - Sonnenbühl - St. Johann - Trochtelfingen - Zwiefalten.

Im Wahlkreis Hechingen-Münsingen treten die folgenden Direktkandidierenden an:

Alexander Gräff für die AfD

Cindy Holmberg für die Grünen

Julius Schädler für das BSW

Manuel Hailfinger für die CDU

Sonja Schneiderat für die Linke

Timm Kern für die FDP

Yannik Hummel für die SPD

Wie haben die anderen Wahlkreise und Gemeinden in Baden-Württemberg bei der vergangenen Landtagswahl abgestimmt? Geben Sie die gewünschte Gemeinde oder den gewünschten Wahlkreis in das folgende Suchfeld ein, um direkt zu den Ergebnissen zu kommen.

Unsere gesamte Berichterstattung zur Landtagswahl 2026 finden Sie hier. Dieser Text wurde automatisch erstellt. Weil bei der Landtagswahl in diesem Jahr landesweit 21 Parteien und Listen in Baden-Württemberg antreten, fassen wir für eine bessere Übersichtlichkeit in unseren Grafiken die kleinsten Parteien unter „Sonstige“ zusammen.

Alle Ergebnisse der Landtagswahl

Automatisiert Wir berichten die Ergebnisse der Landtagswahl 2026 für alle Gemeinden und Wahlkreise in Baden-Württemberg und ordnen sie detailliert ein. Alles zu unseren Quellen und unserer Methodik lesen Sie hier.

Team Simon Koenigsdorff, Jan Georg Plavec, Chiara Sterk (Redaktion), Christian Frommeld, Michael Schlenter (Entwicklung).