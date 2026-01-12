Landtagswahl 2026: SPD im Kreis Lörrach startet in den Landtagswahlkampf

Die SPD im Landkreis Lörrach gibt sich bei ihrem Neujahrsempfang am Sonntag im Hebelsaal des Lörracher Dreiländermuseums kämpferisch.
Das Scheitern der Ampelkoalition, die Kommunal- und Bundestagswahlen sind Schnee von gestern, das Hauptaugenmerk der Genossen liegt auf den bevorstehenden Landtagswahlen. Der Schwarz-Grünen Landesregierung bescheinigte der Kreisvorsitzende Sven Widlarz Stillstand. Rita Schwarzelühr-Sutter, im deutschen Bundestag Parlamentarische Staatssekretärin im Ressort für Umwelt, Naturschutz, und nukleare Sicherheit, legte nach: Die aktuelle Landesregierung bremst notwendige Reformen aus. Wichtig sei es jedoch, dass die SPD an der aktuellen Bundesregierung beteiligt ist und ihre Ideen in die Politik einbringt.