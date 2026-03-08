Landtagswahl 2026: So hat Zell im Wiesental gewählt

1 Die CDU konnte in Zell im Wiesental 36,3 Prozent der Erststimmen auf sich vereinen. Die Wahlbeteiligung lag bei 63,8 Prozent. Foto: Michael Werndorff Wahlsieg für die CDU in Zell im Wiesental: 36,3 Prozent der Erststimmen konnte Kandidat Peter Schelshorn für sich verbuchen – ein Plus von 8,8 Prozentpunkten







