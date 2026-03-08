Landtagswahl 2026: So hat Zell im Wiesental gewählt
Die CDU konnte in Zell im Wiesental 36,3 Prozent der Erststimmen auf sich vereinen. Die Wahlbeteiligung lag bei 63,8 Prozent. Foto: Michael Werndorff

Wahlsieg für die CDU in Zell im Wiesental: 36,3 Prozent der Erststimmen konnte Kandidat Peter Schelshorn für sich verbuchen – ein Plus von 8,8 Prozentpunkten

Wahlsieg für die CDU in Zell im Wiesental: 36,3 Prozent der Erststimmen konnte Kandidat Peter Schelshorn für sich verbuchen – ein Plus von 8,8 Prozentpunkten im Vergleich zur letzten Landtagswahl. Bei den Zweitstimmen fuhr die CDU 30,2 Prozent ein. Damals waren die Grünen mit 27,8 Prozent die stärkste Kraft, die am Sonntagabend mit 17,5 Prozent der Erststimmen deutliche Verluste hinnehmen mussten. Derweil machten 24,1 Prozent der Wähler ihr Kreuzchen bei der Zweitstimme.

 

Zweitstärkste Kraft in Zell wurde die AfD mit Kandidat Wolfgang Koch. Auf ihn entfielen 19,7 Prozent (plus 9,7 Prozentpunkte) der Erststimmen, bei den Zweitstimmen waren es 20,3 Prozent. Auf Platz vier landet die SPD mit 14,7 Prozent. Die Partei setzte ihren Negativtrend fort und büßte 0,6 Punkte ein. Bei der Landtagswahl 2021 musste die Partei einen Stimmenverlust von 4,3 Prozentpunkten hinnehmen. Der Zweitstimmenanteil beträgt 10,5 Prozent.

Einen herben Dämpfer erlebten die Liberalen am Sonntagabend: Während die FDP 2021 noch 8,4 Prozent und einen Zuwachs um zweieinhalb Punkte einfahren konnten, stehen nun 3,6 Prozent bei den Erststimmen unterm Strich. Auch unter der Fünf-Prozent-Hürde liegt der Anteil der Zweitstimmen mit 3,4 Prozent. Die Linken verbesserten sich um 0,6 Punkte auf 3,9 Prozent bei den Erststimmen. 3,8 Prozent der Wähler gaben der Partei ihre Zweitstimmen. Die Wahlbeteiligung lag in Zell im Wiesental bei 63,8 Prozent.

 