Landtagswahl 2026: So hat das Kinzigtal gewählt

Das Kinzigtal hat sich bei der Landtagswahl 2026 klar zur CDU bekannt: In fast allen Gemeinden setzten sich die Christdemokraten deutlich durch.
Die Grünen waren auf Landesebene bis zu Redaktionsschluss die Gewinner – aber nicht im Kinzigtal. In fast allen Gemeinden hat sich der Großteil der Wähler für die CDU und deren Kandidatin Marion Gentges entschieden. Sandra Boser, die 2021 noch Stimmenkönigin in der Region gewesen ist, und die Grünen haben starke Verluste eingebüßt. In den meisten Gemeinden verlor sie etwa zehn Prozentpunkte. Der Trend geht damit von Grün auf Schwarz. Die Wahlbeteiligung war überall sehr hoch: Im Kinzigtal bewegte sie sich im Durchschnitt zwischen 75 und 80 Prozent. Deutlich zugelegt hat die AfD um Spitzenkandidat Benjamin Rösch. Sie schaffte es im Tal auf Rang drei.