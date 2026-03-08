Landtagswahl 2026: So hat das Kandertal gewählt

Stärkste Kraft in der Stadt Kandern bei der Landtagswahl 2026 ist die CDU mit 34,3 Prozent der Erststimmen (plus 12,6 Punkte).
Stärkste Kraft in der Stadt Kandern bei der Landtagswahl 2026 ist die CDU mit 34,3 Prozent der Erststimmen (plus 12,6 Punkte). Bei den Zweitstimmen erreichte die Partei 28,5 Prozent. Die Grünen mussten Federn lassen und landeten am Sonntagabend auf dem zweiten Platz mit 29 Prozent der Erststimmen (minus 10,4 Punkte) Bei den Zweitstimmen liegt die Partei um Cem Özdemir mit 31,8 Prozent vor der CDU. Dritte Kraft ist die AfD mit 17,9 Prozent der Erststimmen (plus 11,2 Punkte), bei den Zweitstimmen entfallen 16,5 Prozent auf die Partei, die bei der vergangenen Wahl noch einen Verlust von 4,2 Punkten hinnehmen musste. Die SPD verschlechtert sich leicht auf 10,6 Prozent, bei den Zweitstimmen kommt die Partei auf 6,7 Prozent. Heftig ist der Verlust bei den Liberalen: 5,1 Prozent Erststimmen (minus 5,4 Punkte) und 3,4 Prozent Zweitstimmen entfallen auf die FDP. Knapp unter der Fünf-Prozent-Hürde landet die Linke mit 4,8 Prozent der Erststimmen (plus 2,1). Die Wahlbeteiligung in der Stadt Kandern beträgt 72,8 Prozent.