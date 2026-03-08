Landtagswahl 2026: Die Wahl in Schönwald im Schwarzwald

Im Laufe des Sonntagabends liegen die ersten Ergebnisse der Landtagswahl in Schönwald im Schwarzwald vor. Wie ging die letzte Wahl aus, und wer kandidiert?

Am Sonntag wird auch in Schönwald im Schwarzwald der neue Landtag gewählt. Mit Ergebnissen wird im Laufe des Sonntagabends gerechnet. Stand jetzt sind allerdings noch keine Wahlbezirke ausgezählt. Welche Partei ist in Schönwald im Schwarzwald traditionell stark? Und wer steht 2026 zur Wahl? Das beantwortet dieser Text schon jetzt. Spannend: Bei der Landtagswahl 2026 gilt erstmals ein neues Wahlrecht mit Erst- und Zweitstimme wie bei der Bundestagswahl. Wir aktualisieren diesen Beitrag mit den neuesten Zwischenergebnissen aus Schönwald im Schwarzwald, sobald sie vorliegen. Klicken Sie hier, um den aktuellsten Stand neu zu laden.

Die Landtagswahl 2021 in Schönwald im Schwarzwald Bei der Landtagswahl am 14. März 2021 holten die Grünen in Schönwald im Schwarzwald die meisten Stimmen (33,3 Prozent). Das folgende Schaubild zeigt die Stimmenanteile aller damals angetretenen Parteien:

Die Abstimmung vom Sonntag ist auch eine über die bisherige grün-schwarze Landesregierung. 2021 kamen beide Parteien in Schönwald im Schwarzwald zusammen auf 58,4 Prozent.

Wer Schönwald im Schwarzwald bislang im Landtag vertritt

Schönwald im Schwarzwald liegt im Wahlkreis Villingen-Schwenningen. Zuletzt wurde der Wahlkreis im Landtag vertreten von:

Martina Braun für die Grünen

Frank Bonath für die FDP

Wahlbeteiligung 2021 in Schönwald im Schwarzwald

Die Wahlbeteiligung in Schönwald im Schwarzwald lag bei der vergangenen Landtagswahl bei 59,9 Prozent. In ganz Baden-Württemberg gingen 63,8 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl.

Diese Kandidierenden treten bei der Landtagswahl 2026 an.

Schönwald im Schwarzwald gehört bei der Landtagswahl zum Wahlkreis Villingen-Schwenningen. Alle Ergebnisse aus dem Wahlkreis und alle gewonnenen Mandate finden Sie im Laufe der Wahlnacht hier. Zum Wahlkreis gehören: Bad Dürrheim - Brigachtal - Bräunlingen - Dauchingen - Furtwangen im Schwarzwald - Gütenbach - Königsfeld im Schwarzwald - Mönchweiler - Niedereschach - Schonach im Schwarzwald - Schönwald im Schwarzwald - St. Georgen im Schwarzwald - Triberg im Schwarzwald - Tuningen - Unterkirnach - Villingen-Schwenningen - Vöhrenbach.

Im Wahlkreis Villingen-Schwenningen treten die folgenden Direktkandidierenden an:

Andreas Braun für die CDU

Aynur Karlikli für die Linke

Dirk Eisenbiegler für die FDP

Martin Rothweiler für die AfD

Martina Braun für die Grünen

Nicola Schurr für die SPD

Unsere gesamte Berichterstattung zur Landtagswahl 2026 finden Sie hier. Dieser Text wurde automatisch erstellt. Weil bei der Landtagswahl in diesem Jahr landesweit 21 Parteien und Listen in Baden-Württemberg antreten, fassen wir für eine bessere Übersichtlichkeit in unseren Grafiken die kleinsten Parteien unter „Sonstige“ zusammen.

