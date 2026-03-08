Landtagswahl 2026: Scharte ausgewetzt

Unser Kollege Hardy Kromer analysiert das Abschneiden der Kandidaten im Wahlkreis Hechingen-Münsingen.
Trotz der unerwarteten CDU-Schlappe auf Landesebene: Ihr Wahlkreiskandidat Manuel Hailfinger hat allen Grund zur Genugtuung. Dem 43-jährigen Sonnenbühler ist es gelungen, eine historische Scharte auszuwetzen. Bei seiner Premiere auf dem Stimmzettel im „Bananenwahlkreis“ vor fünf Jahren war dem landespolitischen Neuling doch tatsächlich die Peinlichkeit widerfahren, eine jahrzehntelange Hochburg der Christdemokraten für die grüne Konkurrentin Cindy Holmberg räumen zu müssen. Im zweiten Anlauf ist es Hailfinger nun gelungen zu sein, in die Fußstapfen seiner Vorgänger Theo Götz, Paul-Stefan Mauz und Karl-Wilhelm Röhm zu treten und das Direktmandat für die CDU zurückzuholen. Und das mit einem fulminanten Ergebnis. Seine Kollegin aus der alten und neuen Regierungskoalition hat er deutlich distanziert. Insbesondere das starke Erststimmen-Resultat, das das CDU-Zweitstimmenergebnis klar in den Schatten stellt, unterstricht Hailfingers persönlichen Triumph.