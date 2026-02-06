Landtagswahl 2026: Rechtsextremer Türke wirbt für Manuel Hagel und die CDU

Der rechtsextreme, württembergische Vorsitzende der Vorfeldorganisation von Erdogans AKP fordert zur Wahl von Manuel Hagels auf. Der weist die Nähe zurück.
Am 15. Januar wollte Burak Sahin, dass es die ganze Welt weiß. „Baden-Württemberg steht vor wichtigen Wahlen und vor einer klaren Richtungsentscheidung“, schrieb er in den sozialen Netzwerken X und Instagram – und empfahl: „Manu ist der richtige Mann zur richtigen Zeit.“ Dazu veröffentlichte er Fotos, die ihn mit dem CDU-Spitzenkandidaten Manuel Hagel zeigen: eins mit Bruder-Handschlag vor blauem Hintergrund, auf einem anderen legt Hagel die Hand in den Nacken des 35-Jährigen. Die Botschaft: Nähe.