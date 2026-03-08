Landtagswahl 2026: Die Wahl in Rangendingen

Im Laufe des Sonntagabends liegen die ersten Ergebnisse der Landtagswahl in Rangendingen vor. Wie ging die letzte Wahl aus, und wer kandidiert?

Am Sonntag wird auch in Rangendingen der neue Landtag gewählt. Mit Ergebnissen wird im Laufe des Sonntagabends gerechnet. Stand jetzt sind allerdings noch keine Wahlbezirke ausgezählt. Welche Partei ist in Rangendingen traditionell stark? Und wer steht 2026 zur Wahl? Das beantwortet dieser Text schon jetzt. Spannend: Bei der Landtagswahl 2026 gilt erstmals ein neues Wahlrecht mit Erst- und Zweitstimme wie bei der Bundestagswahl. Wir aktualisieren diesen Beitrag mit den neuesten Zwischenergebnissen aus Rangendingen, sobald sie vorliegen. Klicken Sie hier, um den aktuellsten Stand neu zu laden.

Die Landtagswahl 2021 in Rangendingen Bei der Landtagswahl am 14. März 2021 holte die CDU in Rangendingen die meisten Stimmen (29,9 Prozent). Das folgende Schaubild zeigt die Stimmenanteile aller damals angetretenen Parteien:

Die Abstimmung vom Sonntag ist auch eine über die bisherige grün-schwarze Landesregierung. 2021 kamen beide Parteien in Rangendingen zusammen auf 59,1 Prozent.

Wer Rangendingen bislang im Landtag vertritt

Rangendingen liegt im Wahlkreis Balingen. Zuletzt wurde der Wahlkreis im Landtag vertreten von:

Nicole Hoffmeister-Kraut für die CDU

Hans-Peter Hörner für die AfD

Wahlbeteiligung 2021 in Rangendingen

Die Wahlbeteiligung in Rangendingen lag bei der vergangenen Landtagswahl bei 61,7 Prozent. In ganz Baden-Württemberg gingen 63,8 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl.

Diese Kandidierenden treten bei der Landtagswahl 2026 an.

Rangendingen gehört bei der Landtagswahl zum Wahlkreis Balingen. Alle Ergebnisse aus dem Wahlkreis und alle gewonnenen Mandate finden Sie im Laufe der Wahlnacht hier. Zum Wahlkreis gehören: Albstadt - Balingen - Bisingen - Bitz - Dautmergen - Dormettingen - Dotternhausen - Geislingen - Grosselfingen - Haigerloch - Hausen am Tann - Hirrlingen - Meßstetten - Nusplingen - Obernheim - Rangendingen - Ratshausen - Rosenfeld - Schömberg - Starzach - Straßberg - Weilen unter den Rinnen - Winterlingen - Zimmern unter der Burg.

Im Wahlkreis Balingen treten die folgenden Direktkandidierenden an:

Albrecht Raible für die FDP

Anne Weiß für die Partei „Volt“

Elena Krein für die Linke

Hans-Peter Hörner für die AfD

Katja Weiger-Schick für die SPD

Maurice Rößler für die Grünen

Nicole Hoffmeister-Kraut für die CDU

Stefan Buck für die Partei „Bündnis Deutschland“

