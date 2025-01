In etwas mehr als einem Jahr wählt Baden-Württemberg den 18. Landtag von Baden-Württemberg.

Seit 2021 vertritt Niko Reith den Wahlkreis 55, der den Landkreis Tuttlingen sowie die Städte Donaueschingen, Hüfingen und Blumberg im Schwarzwald-Baar-Kreis abbildet.

Lesen Sie auch

Als Wirtschaftspolitischer und Sozialpolitischer Sprecher sowie als Obmann in der Enquete-Kommission „Krisenfeste Gesellschaft“ vertritt Reith die Interessen der FDP/DVP-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg. Und jetzt hat er einen Entschluss gefasst.

Hier findet er eine große Erfüllung

„Die Arbeit als Landtagsabgeordneter erfüllt mich persönlich sehr und ich bin dankbar, dass ich meine Heimatregion in den zurückliegenden Jahren in Stuttgart vertreten durfte. Diese Arbeit würde ich gern auch in der nächsten Legislaturperiode fortsetzen“, so Niko Reith.

Wer als Kandidat der FDP im Wahlkreis 55 Tuttlingen – Donaueschingen aufgestellt wird, entscheidet die Wahlkreisversammlung, die sich aus den im Wahlkreis wohnhaften Mitgliedern der FDP zusammensetzt.

Zu dieser hatte Andreas Anton, Vorsitzender des FDP Kreisverbands Tuttlingen erst kürzlich eingeladen. Sie findet am 19. Februar, 19.30 Uhr im Kesselhaus in Trossingen (Hans-Lenz-Straße 14) statt.

Viele Themenfelder beackert

„Niko Reith ist ein für uns stets präsenter und kompetenter Ansprechpartner. Er hat in den vergangenen Jahren viele Themen in unserem Wahlkreis maßgeblich begleitet. Er hat sich so zum Beispiel für Projekte wie die Ortsumfahrung in Immendingen, die Stärkung unserer Medizintechnik im Zusammenhang mit der EU-MDR oder zuletzt die Schulbauförderung nach dem Geislinger Urteil eingesetzt“, so Andreas Anton.

Er sei „für uns die wichtigste Säule“

Auch Patrick Leismann, Vorsitzender der FDP im Schwarzwald-Baar-Kreis freut sich über die erneute Kandidatur Reiths: „Im Städtedreieck Donaueschingen-Blumberg-Hüfingen ist Niko kommunal- wie landespolitisch für uns die wichtigste Säule! Wir schätzen Ihn und freuen uns über seine erneute Kandidatur.“