Landtagswahl 2026: Nicole Hoffmeister-Kraut erneut Wahlkreiskandidatin

1 Frank Schroft (links) und seine Frau Ann-Kathrin (rechts) bei der Bürgermeisterwahl 2023. Zu den Gratulanten gehört auch Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (rechts neben Schroft). Foto: Eyrich

Frank Schroft, Bürgermeister von Meßstetten und Vorsitzenden der CDU-Kreistagsfraktion, wird Zweitkandidat.









Die erste CDU-Kreisvorstandssitzung im neuen Jahr hatte es in sich. Zuerst gab Thomas Bareiß (MdB), der zum fünften Mal für den Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen für den Bundestag kandidiert, einen aktuellen Überblick über den Stand des Wahlkampfes und der noch geplanten Veranstaltungen, etwa die Veranstaltung am 23. Januar in der Turn- und Festhalle Meßstetten mit dem Ersten Parlamentarischen Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Thorsten Frei (MdB).