Landtagswahl 2026: Die Wahl in Meißenheim

Am Sonntag wird auch in Meißenheim der neue Landtag gewählt. Mit Ergebnissen wird im Laufe des Sonntagabends gerechnet. Stand jetzt sind allerdings noch keine Wahlbezirke ausgezählt. Welche Partei ist in Meißenheim traditionell stark? Und wer steht 2026 zur Wahl? Das beantwortet dieser Text schon jetzt. Spannend: Bei der Landtagswahl 2026 gilt erstmals ein neues Wahlrecht mit Erst- und Zweitstimme wie bei der Bundestagswahl. Wir aktualisieren diesen Beitrag mit den neuesten Zwischenergebnissen aus Meißenheim, sobald sie vorliegen. Klicken Sie hier, um den aktuellsten Stand neu zu laden.

Die Landtagswahl 2021 in Meißenheim Bei der Landtagswahl am 14. März 2021 holten die Grünen in Meißenheim die meisten Stimmen (32,1 Prozent). Das folgende Schaubild zeigt die Stimmenanteile aller damals angetretenen Parteien:

Die Abstimmung vom Sonntag ist auch eine über die bisherige grün-schwarze Landesregierung. 2021 kamen beide Parteien in Meißenheim zusammen auf 53,8 Prozent.

Wer Meißenheim bislang im Landtag vertritt

Meißenheim liegt im Wahlkreis Lahr. Zuletzt wurde der Wahlkreis im Landtag vertreten von:

Sandra Boser für die Grünen

Marion Gentges für die CDU

Wahlbeteiligung 2021 in Meißenheim

Die Wahlbeteiligung in Meißenheim lag bei der vergangenen Landtagswahl bei 65,9 Prozent. In ganz Baden-Württemberg gingen 63,8 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl.

Diese Kandidierenden treten bei der Landtagswahl 2026 an.

Meißenheim gehört bei der Landtagswahl zum Wahlkreis Lahr. Alle Ergebnisse aus dem Wahlkreis und alle gewonnenen Mandate finden Sie im Laufe der Wahlnacht hier. Zum Wahlkreis gehören: Ettenheim - Fischerbach - Friesenheim - Gutach (Schwarzwaldbahn) - Haslach im Kinzigtal - Hausach - Hofstetten - Hornberg - Kappel-Grafenhausen - Kippenheim - Lahr/Schwarzwald - Mahlberg - Meißenheim - Mühlenbach - Oberwolfach - Ringsheim - Rust - Schuttertal - Schwanau - Seelbach - Steinach - Wolfach.

Im Wahlkreis Lahr treten die folgenden Direktkandidierenden an:

Benjamin Rösch für die AfD

Jana Kühl für die Linke

Kai Schröder-Klings für die SPD

Marion Gentges für die CDU

Sandra Boser für die Grünen

Sandro Buttenmüller für die Partei „Werteunion“

Udo Zahn für die FDP

