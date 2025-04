FC 08 Villingen Regionalliga Eklat in Bahlingen, Kickers-Frust und die Zukunft von Marcel Yahyaijan

Während die Kickers aus Offenbach und Stuttgart mal wieder wohl den Aufstieg verpassen, ist die Hoffenheimer Bundesliga-Reserve auf dem Weg in die 3. Liga kaum noch zu stoppen. In Bahlingen kommt es zu einem Eklat. Beim FC 08 Villingen nimmt der kommende Kader weitere Konturen an.