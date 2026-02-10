Landtagswahl 2026: Manuel Hailfinger tritt wieder für Hechingen an

Der Abgeordnete Manuel Hailfinger will im Parlament bleiben. Zum zweiten Mal tritt er als Kandidat der CDU für Hechingen-Münsingen an.
Es war das Werteverständnis, das Manuel Hailfinger schon kurz nach dem Zivildienst zur Union führte: ein christlich-sozialer Glaube an die Bedeutung von Gemeinschaft, gepaart mit einem konservativen und liberalen Ansatz, der zusammenbringen statt spalten soll. Mit 22 Jahren kommunalpolitischer Erfahrung und fünf Jahren Landtagsarbeit im Rücken tritt der Sonnenbühler nun erneut als Direktkandidat der CDU im Wahlkreis 61 Hechingen-Münsingen zur Landtagswahl an.