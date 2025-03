Die SPD nominiert ihre Kandidaten für die Landtagswahl aus dem Wahlkreis 63 Balingen am Freitag, 14. März, ab 20 Uhr im Frühstückscafé in Albstadt-Ebingen.

Jeweils eine Bewerbung für das Amt als Erstkandidat und als Ersatzkandidat liegen den Kreisvorständen Zollernalb und Tübingen bislang vor, schreibt die SPD in einer Pressemitteilung.

Als Kandidatin tritt demnach die 50-jährige SPD-Kreisvorsitzende der Zollernalb, Katja Weiger-Schick, an. Als Zweitkandidat stellt sich der 30-jährige Dominik Ochs aus Balingen vor.

Lesen Sie auch

„Ich brenne für die Zollernalb, und ich brenne für unser Baden-Württemberg. Deswegen will ich mich für ein sozialeres und modernes ‚Ländle‘ einsetzen, in dem der Zollernalbkreis stark repräsentiert ist“, wird Weiger-Schick in der Mitteilung zitiert.

Katja Weiger-Schick sammelte Erfahrungen im Bereich Integration

Die SPD-Kreisvorsitzende der Zollernalb ist Journalistin und kommt aus Nusplingen. In den vergangenen zweieinhalb Jahren habe sie als Ehrenamtskoordinatorin im Ankunftszentrum Ukraine Meßstetten „viele Erfahrungen im Bereich Integration gesammelt“.

Dominik Ochs Foto: nathalinse.fotografie

Dominik Ochs, 30 Jahre, aus Balingen ist Veranstaltungstechniker. Als Vorstandsmitglied der SPD Balingen und als stellvertretender Kreisvorsitzender der Jusos ist er schon lange politisch aktiv. Erfahrungen in der Kommunalpolitik sammelt Ochs aktuell im Gemeinderat in Balingen: „Ich sehe mich als Sozialdemokrat von der Fußsohle bis zur Haarspitze.“