Landtagswahl 2026: Kandidaten diskutieren bei Wahlforen unserer Redaktion

Vor der Landtagswahl am 8. März 2026 laden Südwest Presse und Schwarzwälder Bote zu einer Podiumsdiskussion in Hechingen und einem Wahlforum in Balingen ein.

Am 8. März 2026 wählt Baden-Württemberg seinen neuen Landtag. In den Wahlkreisen 63 Balingen und 61 Hechingen-Münsingen stellen sich mehrere Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl. Wer sie sind, wofür sie stehen und wie sie auf konkrete Regionalthemen unserer Zeit reagieren, können Bürgerinnen und Bürger in den kommenden Wochen selbst erleben: Die Südwest Presse und der Schwarzwälder Bote veranstalten zwei öffentliche Abende – eine Podiumsdiskussion in Hechingen und ein Wahlforum in Balingen.​

Den Auftakt macht am Donnerstag, 26. Februar, die Podiumsdiskussion in der Hechinger Stadthalle, bei der die beiden Zeitungen Kooperationspartner der Volkshochschule, der Reportageschule in Reutlingen und der Landeszentrale für politische Bildung sind. Einlass ist ab 17.30 Uhr. Danach geht es bewusst nicht sofort ins klassische Podium, sondern zunächst ins Gespräch: Bei der Ausstellung „Hey AI, wen wähl’ ich im Ländle“ stehen die Kandidaten an ihren jeweiligen parteipolitischen Plakaten und kommen direkt mit Besuchern ins Gespräch. Wer nachfragen, diskutieren oder Positionen genauer verstehen möchte, bekommt hier den nötigen Raum dafür.

Drei Themenblöcke strukturieren den Abend

Ab 18.45 Uhr beginnt die moderierte Podiumsdiskussion. Drei Themenblöcke strukturieren den Abend. Nach jedem Block können Fragen aus dem Publikum gestellt werden. Zusätzlich bringen die Redaktionen der Hohenzollerischen Zeitung und des Schwarzwälder Boten ausgewählte Leserfragen ein, die vorab eingegangen sind. Moderiert wird die Diskussion von Vertretern der Reportageschule Reutlingen. Das Forum endet gegen 20.15 Uhr.

Eine Woche später, am Dienstag, 3. März, folgt das Wahlforum in der Stadthalle Balingen. Einlass ist ab 18 Uhr, Beginn um 19 Uhr. Die Begrüßung erfolgt durch Tim Hager, Geschäftsführer des Medienhauses Südwest Presse und Schwarzwälder Bote. Danach steht das klassische Podiumsformat im Mittelpunkt. Nach einer Einführung durch die Redaktion diskutieren die Kandidatinnen und Kandidaten in mehreren Themenrunden unter anderem zu Bildung, Wirtschaft, Energie und Klima sowie zur Zukunft des ländlichen Raums. Die Redezeiten sind klar strukturiert, im Anschluss bleibt Zeit für Fragen aus dem Saal. Moderiert wird der Abend von Ernst Klett und Julia Gern, Mitgliedern der Redaktionsleitung von SÜDWEST PRESSE und Schwarzwälder Bote im Zollernalbkreis. Die Veranstaltung ist auf rund 90 Minuten angelegt und schließt mit einer kurzen Schlussrunde. Obendrauf wird sie live im Internet übertragen.

Aus dem Wahlkreis 63 Balingen nehmen teil: Maurice Rößler (Grüne), Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU), Katja Weiger-Schick (SPD), Albrecht Raible (FDP), Hans-Peter Hörner (AfD) und Elena Krein (Die Linke). Für den Wahlkreis 61 Hechingen-Münsingen nehmen teil: Cindy Holmberg (Grüne), Manuel Hailfinger (CDU), Yannik Hummel (SPD), Timm Kern (FDP), Alexander Gräff (AfD) und Luisa Lentini (Die Linke). Sie repräsentieren unterschiedliche politische Ansätze und Generationen, vom amtierenden Regierungsmitglied bis zur erstmals antretenden Schülerin reicht das Spektrum.

Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen ist frei. Für das Forum in Balingen werden jedoch kostenlose Tickets benötigt. Diese sind über die Ticket-Hotline unter (07423) 78 790 erhältlich, erreichbar montags bis freitags von 7 bis 17 Uhr sowie samstags von 7.30 bis 12 Uhr. Alternativ können Karten online unter schwabo.de/tickets reserviert werden. In Hechingen ist keine Anmeldung erforderlich; Sitzplätze werden nach Reihenfolge des Einlasses vergeben.

Mit den beiden Wahlforen wollen Südwest Presse und Schwarzwälder Bote politische Orientierung bieten und den demokratischen Dialog in der Region stärken. Angesprochen sind ausdrücklich auch Erstwähler und junge Menschen. Wer sich vor dem 8. März ein eigenes Bild machen möchte, bekommt dazu Ende Februar in Hechingen und Anfang März in Balingen Gelegenheit.

