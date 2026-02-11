Landtagswahl 2026: Kandidaten diskutieren bei Wahlforen unserer Redaktion

Vor der Landtagswahl am 8. März 2026 laden Südwest Presse und Schwarzwälder Bote zu einer Podiumsdiskussion in Hechingen und einem Wahlforum in Balingen ein.
Am 8. März 2026 wählt Baden-Württemberg seinen neuen Landtag. In den Wahlkreisen 63 Balingen und 61 Hechingen-Münsingen stellen sich mehrere Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl. Wer sie sind, wofür sie stehen und wie sie auf konkrete Regionalthemen unserer Zeit reagieren, können Bürgerinnen und Bürger in den kommenden Wochen selbst erleben: Die Südwest Presse und der Schwarzwälder Bote veranstalten zwei öffentliche Abende – eine Podiumsdiskussion in Hechingen und ein Wahlforum in Balingen.