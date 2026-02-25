Landtagswahl 2026: Jugendforum in Schramberg bringt Erstwähler ins Gespräch

Mit neuem Wahlrecht und vielen Fragen diskutierten Jugendliche in Schramberg mit Landtagskandidaten – direkt, kritisch und auf Augenhöhe.
Am 8. März wird in Baden-Württemberg ein neuer Landtag gewählt – erstmals nach einem reformierten Wahlrecht. Künftig haben Wähler zwei Stimmen, zudem dürfen bereits 16-Jährige ihre Stimme abgeben. Entsprechend groß war das Interesse am „Jugendforum zur Landtagswahl“, das am Dienstagnachmittag in der Mensa des Gymnasium Schramberg stattfand. Organisiert wurde die Veranstaltung von der Kreisarbeitsgemeinschaft der Jugendreferate im Landkreis Rottweil.