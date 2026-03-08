Landtagswahl 2026: Die Wahl in Hausen ob Verena

Im Laufe des Sonntagabends liegen die ersten Ergebnisse der Landtagswahl in Hausen ob Verena vor. Wie ging die letzte Wahl aus, und wer kandidiert?

Am Sonntag wird auch in Hausen ob Verena der neue Landtag gewählt. Mit Ergebnissen wird im Laufe des Sonntagabends gerechnet. Stand jetzt sind allerdings noch keine Wahlbezirke ausgezählt. Welche Partei ist in Hausen ob Verena traditionell stark? Und wer steht 2026 zur Wahl? Das beantwortet dieser Text schon jetzt. Spannend: Bei der Landtagswahl 2026 gilt erstmals ein neues Wahlrecht mit Erst- und Zweitstimme wie bei der Bundestagswahl. Wir aktualisieren diesen Beitrag mit den neuesten Zwischenergebnissen aus Hausen ob Verena, sobald sie vorliegen. Klicken Sie hier, um den aktuellsten Stand neu zu laden.

Die Landtagswahl 2021 in Hausen ob Verena Bei der Landtagswahl am 14. März 2021 holten die Grünen in Hausen ob Verena die meisten Stimmen (37,9 Prozent). Das folgende Schaubild zeigt die Stimmenanteile aller damals angetretenen Parteien:

Die Abstimmung vom Sonntag ist auch eine über die bisherige grün-schwarze Landesregierung. 2021 kamen beide Parteien in Hausen ob Verena zusammen auf 60,6 Prozent.

Wer Hausen ob Verena bislang im Landtag vertritt

Hausen ob Verena liegt im Wahlkreis Tuttlingen-Donaueschingen. Zuletzt wurde der Wahlkreis im Landtag vertreten von:

Guido Wolf für die CDU

Rüdiger Klos für die AfD

Niko Reith für die FDP

Wahlbeteiligung 2021 in Hausen ob Verena

Die Wahlbeteiligung in Hausen ob Verena lag bei der vergangenen Landtagswahl bei 69,8 Prozent. In ganz Baden-Württemberg gingen 63,8 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl.

Diese Kandidierenden treten bei der Landtagswahl 2026 an.

Hausen ob Verena gehört bei der Landtagswahl zum Wahlkreis Tuttlingen-Donaueschingen. Alle Ergebnisse aus dem Wahlkreis und alle gewonnenen Mandate finden Sie im Laufe der Wahlnacht hier. Zum Wahlkreis gehören: Aldingen - Balgheim - Blumberg - Bubsheim - Buchheim - Bärenthal - Böttingen - Deilingen - Denkingen - Donaueschingen - Durchhausen - Dürbheim - Egesheim - Emmingen-Liptingen - Fridingen an der Donau - Frittlingen - Geisingen - Gosheim - Gunningen - Hausen ob Verena - Hüfingen - Immendingen - Irndorf - Kolbingen - Königsheim - Mahlstetten - Mühlheim an der Donau - Neuhausen ob Eck - Reichenbach am Heuberg - Renquishausen - Rietheim-Weilheim - Seitingen-Oberflacht - Spaichingen - Talheim - Trossingen - Tuttlingen - Wehingen - Wurmlingen.

Im Wahlkreis Tuttlingen-Donaueschingen treten die folgenden Direktkandidierenden an:

Alexandra Hermann für die Linke

Christiane Fichter für die Partei „Volt“

Christine Treublut für die SPD

Guido Wolf für die CDU

Jens Metzger für die Grünen

Kay Rittweg für die AfD

Nikolai Reith für die FDP

