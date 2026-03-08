Landtagswahl 2026: Die Wahl in Häg-Ehrsberg

Im Laufe des Sonntagabends liegen die ersten Ergebnisse der Landtagswahl in Häg-Ehrsberg vor. Wie ging die letzte Wahl aus, und wer kandidiert?
Am Sonntag wird auch in Häg-Ehrsberg der neue Landtag gewählt. Mit Ergebnissen wird im Laufe des Sonntagabends gerechnet. Stand jetzt sind allerdings noch keine Wahlbezirke ausgezählt. Welche Partei ist in Häg-Ehrsberg traditionell stark? Und wer steht 2026 zur Wahl? Das beantwortet dieser Text schon jetzt. Spannend: Bei der Landtagswahl 2026 gilt erstmals ein neues Wahlrecht mit Erst- und Zweitstimme wie bei der Bundestagswahl. Wir aktualisieren diesen Beitrag mit den neuesten Zwischenergebnissen aus Häg-Ehrsberg, sobald sie vorliegen. Klicken Sie hier, um den aktuellsten Stand neu zu laden.