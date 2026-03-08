Landtagswahl 2026: Grüne müssen in Schwörstadt kräftig Federn lassen

1 In Schwörstadt – hier das Rathaus – hat sich die Mehrheit der Wahlberechtigten dieses Mal für die CDU entschieden. Foto: Rolf Reißmann Spitzenreiter in Schwörstadt sind die Christdemokraten geworden. Die Partei holte bei der Landtagswahl 2026 genau 30 Prozent der Stimmen.







Damit hat die Union die Grünen vom Thron gestoßen. Diese kamen auf nur noch 28,3 Prozent der Zweitstimmen (2021: 39,7 Prozent). Die CDU konnte ihr Ergebnis von 24,1 Prozent im Jahre 2021 auf nun 30 Prozent verbessern. Rang drei belegt die AfD, die – ganz im Landestrend – ihr Ergebnis auf 20,8 Prozent mehr als verdoppeln konnte (2021: 9,3 Prozent). Nahezu halbiert hat sich hingegen das Ergebnis der SPD. Nur noch 6,3 Prozent der Wähler aus Schwörstadt haben am Sonntag bei den Sozialdemokraten ihr Kreuzchen gemacht. Im Jahr 2021 hatte der Stimmenanteil für die SPD noch bei 10,3 Prozent gelegen. Desaströs abgeschnitten hat – ebenfalls im Landestrend – auch die FDP. Die Liberalen sind in Schwörstadt von 7,5 Prozent im Jahr 2021 auf nur noch 3,2 Prozent gefallen. Damit landet die FDP sogar hinter der Linken (3,6 Prozent) und den Freien Wählern, für die 3,3 Prozent der Wähler votiert haben.