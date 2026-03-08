Landtagswahl 2026: Die Wahl in Forchheim

Im Laufe des Sonntagabends liegen die ersten Ergebnisse der Landtagswahl in Forchheim vor. Wie ging die letzte Wahl aus, und wer kandidiert?

Am Sonntag wird auch in Forchheim der neue Landtag gewählt. Mit Ergebnissen wird im Laufe des Sonntagabends gerechnet. Stand jetzt sind allerdings noch keine Wahlbezirke ausgezählt. Welche Partei ist in Forchheim traditionell stark? Und wer steht 2026 zur Wahl? Das beantwortet dieser Text schon jetzt. Spannend: Bei der Landtagswahl 2026 gilt erstmals ein neues Wahlrecht mit Erst- und Zweitstimme wie bei der Bundestagswahl. Wir aktualisieren diesen Beitrag mit den neuesten Zwischenergebnissen aus Forchheim, sobald sie vorliegen. Klicken Sie hier, um den aktuellsten Stand neu zu laden.

Die Landtagswahl 2021 in Forchheim Bei der Landtagswahl am 14. März 2021 holten die Freien Wähler in Forchheim die meisten Stimmen (27,0 Prozent). Das folgende Schaubild zeigt die Stimmenanteile aller damals angetretenen Parteien:

Die Abstimmung vom Sonntag ist auch eine über die bisherige grün-schwarze Landesregierung. 2021 kamen beide Parteien in Forchheim zusammen auf 40,5 Prozent.

Wer Forchheim bislang im Landtag vertritt

Forchheim liegt im Wahlkreis Emmendingen. Zuletzt wurde der Wahlkreis im Landtag vertreten von:

Rüdiger Tonojan für die Grünen

Wahlbeteiligung 2021 in Forchheim

Die Wahlbeteiligung in Forchheim lag bei der vergangenen Landtagswahl bei 67,2 Prozent. In ganz Baden-Württemberg gingen 63,8 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl.

Diese Kandidierenden treten bei der Landtagswahl 2026 an.

Forchheim gehört bei der Landtagswahl zum Wahlkreis Emmendingen. Alle Ergebnisse aus dem Wahlkreis und alle gewonnenen Mandate finden Sie im Laufe der Wahlnacht hier. Zum Wahlkreis gehören: Bahlingen am Kaiserstuhl - Biederbach - Denzlingen - Elzach - Emmendingen - Endingen am Kaiserstuhl - Forchheim - Freiamt - Gutach im Breisgau - Herbolzheim - Kenzingen - Malterdingen - Reute - Rheinhausen - Riegel am Kaiserstuhl - Sasbach am Kaiserstuhl - Sexau - Simonswald - Teningen - Vörstetten - Waldkirch - Weisweil - Winden im Elztal - Wyhl am Kaiserstuhl.

Im Wahlkreis Emmendingen treten die folgenden Direktkandidierenden an:

Christina Hesse für die Freien Wähler

Dirk Ruppenthal für die „Partei“

Lukas Burger für die Partei „Volt“

Martina Fuhrmann für die SPD

Matthias Mand für die FDP

Michaela Rotermund-Kaplan für die Linke

Rolf Heckmann für die AfD

Rüdiger Tonojan für die Grünen

Stefanie Wernet für die CDU

Dieser Text wurde automatisch erstellt. Weil bei der Landtagswahl in diesem Jahr landesweit 21 Parteien und Listen in Baden-Württemberg antreten, fassen wir für eine bessere Übersichtlichkeit in unseren Grafiken die kleinsten Parteien unter „Sonstige" zusammen.

