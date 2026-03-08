Landtagswahl 2026: Die Wahl in Dornhan

Im Laufe des Sonntagabends liegen die ersten Ergebnisse der Landtagswahl in Dornhan vor. Wie ging die letzte Wahl aus, und wer kandidiert?

Am Sonntag wird auch in Dornhan der neue Landtag gewählt. Mit Ergebnissen wird im Laufe des Sonntagabends gerechnet. Stand jetzt sind allerdings noch keine Wahlbezirke ausgezählt. Welche Partei ist in Dornhan traditionell stark? Und wer steht 2026 zur Wahl? Das beantwortet dieser Text schon jetzt. Spannend: Bei der Landtagswahl 2026 gilt erstmals ein neues Wahlrecht mit Erst- und Zweitstimme wie bei der Bundestagswahl. Wir aktualisieren diesen Beitrag mit den neuesten Zwischenergebnissen aus Dornhan, sobald sie vorliegen. Klicken Sie hier, um den aktuellsten Stand neu zu laden.

Die Landtagswahl 2021 in Dornhan Bei der Landtagswahl am 14. März 2021 holte die CDU in Dornhan die meisten Stimmen (28,6 Prozent). Das folgende Schaubild zeigt die Stimmenanteile aller damals angetretenen Parteien:

Die Abstimmung vom Sonntag ist auch eine über die bisherige grün-schwarze Landesregierung. 2021 kamen beide Parteien in Dornhan zusammen auf 51,1 Prozent.

Wer Dornhan bislang im Landtag vertritt

Dornhan liegt im Wahlkreis Rottweil. Zuletzt wurde der Wahlkreis im Landtag vertreten von:

Stefan Teufel für die CDU

Daniel Karrais für die FDP

Emil Sänze für die AfD

Wahlbeteiligung 2021 in Dornhan

Die Wahlbeteiligung in Dornhan lag bei der vergangenen Landtagswahl bei 66,2 Prozent. In ganz Baden-Württemberg gingen 63,8 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl.

Diese Kandidierenden treten bei der Landtagswahl 2026 an.

Dornhan gehört bei der Landtagswahl zum Wahlkreis Rottweil. Alle Ergebnisse aus dem Wahlkreis und alle gewonnenen Mandate finden Sie im Laufe der Wahlnacht hier. Zum Wahlkreis gehören: Aichhalden - Bösingen - Deißlingen - Dietingen - Dornhan - Dunningen - Epfendorf - Eschbronn - Fluorn-Winzeln - Hardt - Lauterbach - Oberndorf am Neckar - Rottweil - Schenkenzell - Schiltach - Schramberg - Sulz am Neckar - Villingendorf - Vöhringen - Wellendingen - Zimmern ob Rottweil.

Im Wahlkreis Rottweil treten die folgenden Direktkandidierenden an:

Ali Zarabi für die SPD

Artur Eichin für die Grünen

Daniel Eggebrecht für die ÖDP

Daniel Hettich für die Linke

Daniel Karrais für die FDP

Emil Sänze für die AfD

Karl-Heinz Eith für das BSW

Marius Dettki für die Partei „Volt“

Matthias Schultz für die Partei „Werteunion“

Mike Kriegelstein für die Partei „Bündnis C“

Stefan Teufel für die CDU

Unsere gesamte Berichterstattung zur Landtagswahl 2026 finden Sie hier. Dieser Text wurde automatisch erstellt. Weil bei der Landtagswahl in diesem Jahr landesweit 21 Parteien und Listen in Baden-Württemberg antreten, fassen wir für eine bessere Übersichtlichkeit in unseren Grafiken die kleinsten Parteien unter „Sonstige“ zusammen.

