Landtagswahl 2026: Die Grünen bleiben in Rheinfelden an der Spitze

Die Grünen konnten bei der Landtagswahl 2026 ihre Spitzenposition in Rheinfelden zwar verteidigen, haben aber dennoch Stimmen verloren.
Mit 30,6 Prozent der Stimmen (2021: 36,2 Prozent) sind die Grünen auch in der Stadt Rheinfelden erneut als Sieger aus der Landtagswahl hervorgegangen. Mit 26,2 Prozent hat die CDU in der Löwenstadt ihr Ergebnis im Vergleich zum Jahr 2021(24,8 Prozent) ein wenig steigern können. Dass die Hertener Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller nicht mehr nominiert worden war, hatte auf das Wählerverhalten offenbar keinen Einfluss.