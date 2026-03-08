Landtagswahl 2026: Die Grünen bleiben in Rheinfelden an der Spitze
In Rheinfelden – hier das Rathaus – haben die Grünen zum wiederholten Mal die meisten Stimmen erhalten. Foto: Ulf Körbs

Die Grünen konnten bei der Landtagswahl 2026 ihre Spitzenposition in Rheinfelden zwar verteidigen, haben aber dennoch Stimmen verloren.

Mit 30,6 Prozent der Stimmen (2021: 36,2 Prozent) sind die Grünen auch in der Stadt Rheinfelden erneut als Sieger aus der Landtagswahl hervorgegangen. Mit 26,2 Prozent hat die CDU in der Löwenstadt ihr Ergebnis im Vergleich zum Jahr 2021(24,8 Prozent) ein wenig steigern können. Dass die Hertener Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller nicht mehr nominiert worden war, hatte auf das Wählerverhalten offenbar keinen Einfluss.

 

FDP nahezu bedeutungslos

Platz drei der Tabelle belegt neu die AfD. Diese konnte ihr Ergebnis auf 20,4 Prozent der Zweitstimmen mehr als verdoppeln (2021: 8,9 Prozent). Sehr mau sieht hingegen das Abschneiden der Sozialdemokraten aus. Ihr Ergebnis hat sich nahezu halbiert. Die SPD stürzte in der Wählergunst nämlich von 12,3 Prozent im Jahr 2021 auf jetzt nur noch 6,9 Prozent. Nahezu bedeutungslos: die FDP. Sie hat gerade noch 3,5 Prozent der Wählerstimmen auf sich vereinigen können (2021: 7,9 Prozent). Damit landen die Liberalen sogar hinter der Linken, welche 3,8 Prozent der Stimmen erhalten hat. 3,1 Prozent der Rheinfelder Wähler votierten für die Freien Wähler.

Wahlbeteiligung steigt auf 61,5 Prozent.

Die Wahlbeteiligung war in Rheinfelden deutlich höher als bei der vergangenen Landtagswahl. Von den 22 341 Wahlberechtigten haben 13 734 beziehungsweise 61,5 Prozent ihre Kreuzchen gesetzt. Im Jahr 2021 hatte die Wahlbeteiligung bei lediglich 52 Prozent gelegen.

 