Landtagswahl 2026: Die Grünen bleiben in Rheinfelden an der Spitze

FDP nahezu bedeutungslos

Platz drei der Tabelle belegt neu die AfD. Diese konnte ihr Ergebnis auf 20,4 Prozent der Zweitstimmen mehr als verdoppeln (2021: 8,9 Prozent). Sehr mau sieht hingegen das Abschneiden der Sozialdemokraten aus. Ihr Ergebnis hat sich nahezu halbiert. Die SPD stürzte in der Wählergunst nämlich von 12,3 Prozent im Jahr 2021 auf jetzt nur noch 6,9 Prozent. Nahezu bedeutungslos: die FDP. Sie hat gerade noch 3,5 Prozent der Wählerstimmen auf sich vereinigen können (2021: 7,9 Prozent). Damit landen die Liberalen sogar hinter der Linken, welche 3,8 Prozent der Stimmen erhalten hat. 3,1 Prozent der Rheinfelder Wähler votierten für die Freien Wähler.