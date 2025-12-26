Landtagswahl 2026: Das sind die Vorschläge für den Wahlkreis Tübingen

1 Im kommenden Jahr wird ein neuer Landtag gewählt. Foto: Bernd Weißbrod/dpa Bis zum Fristende sind neun Vorschläge eingegangen. Wir haben die jeweiligen Bewerber in einer Übersicht aufgelistet.







Am Sonntag, 8. März 2026, findet die Wahl des Landtags statt. Im Gegensatz zur bisherigen Rechtslage werden die Wähler nun zwei Stimmen haben, eine für einen Direktkandidaten im Wahlkreis (Kreiswahlvorschlag) und eine für die Landesliste einer Partei. Bis zum Einreichungsfristende am Dienstag, 23. Dezember, wurden im Wahlkreis 62 (Tübingen) die folgenden neun Wahlvorschläge eingereicht – Reihenfolge nach Eingang der Kreiswahlvorschläge: SPD Kliche-Behnke, Dorothea, Landtagsabgeordnete, Tübingen Grüne Lede Abal, Daniel, Landtagsabgeordneter, Tübingen FDP Schuster, Irene, Lehrerin, Tübingen AfD Schneider, Anna, Mediengestalterin, Mössingen Die Linke Poppei, Katharina, Software-Entwicklerin, Tübingen BSW Lorenz, Sören, Maschinenbauingenieur, Dettenhausen Volt Treuer, Pedro, KI-Ingenieur, Tübingen CDU Arnold, Diana, Polizeibeamtin, Rottenburg am Neckar Die Partei Krahl, Flavio, IT-Consultant, Nehren