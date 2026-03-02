Landtagswahl 2026: Das muss man zur Landtagswahl in Baden-Württemberg wissen

Neuer Ministerpräsident, neues Wahlrecht, neue Parteien im Landtag? Bei der Landtagswahl am 8. März geht es in Baden-Württemberg um viel. Ein Überblick über die wichtigsten Fragen und Antworten.
Stuttgart - Seit 2011 wird Baden-Württemberg von den Grünen regiert, viele junge Menschen kennen dort ein Leben ohne Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) gar nicht. Zunächst führte der Langzeit-Regierungschef das Bundesland gemeinsam mit der SPD, seit 2016 regiert er gemeinsam mit der CDU. Bei der nächsten Wahl am 8. März 2026 tritt Kretschmann nicht mehr an, und es könnte sich einiges verändern. Ein Überblick über die wichtigsten Fragen zur Landtagswahl.