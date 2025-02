Landtagswahl 2026: CDU nominiert Manuel Hailfinger

1 Michael Donth MdB (von links), Manuel Hailfinger MdL, Ann-Cathrin Müller, Ministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut MdL und CDU-Landesgeschäftsführer Tobias Vogt MdL. Foto: CDU

Die Christdemokraten haben Manuel Hailfinger als Kandidat für den Wahlkreis Münsingen-Hechingen nominiert. Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut erklärte in ihrem Vortrag, was zu tun ist, um das Land wirtschaftlich wieder erfolgreicher zu machen.









Link kopiert



Die CDU-Kreisverbände Reutlingen und Zollernalb haben sich kurz vor der Bundestagswahl bereits mit der nächsten Wahl beschäftigt: der Landtagswahl in Baden-Württemberg im Frühjahr 2026. Hierzu kamen die Parteimitglieder aus dem Wahlkreis Hechingen-Münsingen auf der Kreisgrenze in der Bolberghalle in Sonnenbühl-Willmandingen zusammen. Darüber informiert die CDU in einer Pressemitteilung.