Landtagswahl 2026: CDU im Kreis Lörrach läutet den Wahlkampf ein

Der politische Jahresauftakt der CDU im Kreis Lörrach stand ganz im Zeichen der Landtagswahl am 8. März.
In einer voll besetzten Ötlinger Mehrzweckhalle begrüßte Stefan Glaser, der Vorsitzende des Lörracher CDU-Kreisverbandes, am Sonntagnachmittag viele Kommunalpolitiker, Bürgermeister, aber auch sonstige interessierte Gäste zum traditionellen Neujahrsempfang. Als weitere Redner agierten die Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller, der Landtagskandidat der CDU für den Wahlkreis Lörrach Peter Schelshorn sowie Thorsten Frei, der Bundesminister für besondere Aufgaben und Chef des Bundeskanzleramts.