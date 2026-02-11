Landtagswahl 2026: Burladingen ist für die Wahl bestens gerüstet

Am Freitag dieser Woche tobt in Burladingen der Rathaussturm, doch am 8. März ist die Verwaltung bei der Landtagswahl gefordert. Dafür, heißt es, sei das Team bestens aufgestellt.
Die Hauptfasnet beginnt an diesem Donnerstag, 12. Februar. Am Freitagmorgen, 13. Februar, findet in Burladingen der Rathaussturm statt, zu dem die ganze Bevölkerung eingeladen ist. Es dürfte lustig werden, je nachdem, was die einzelnen Gruppen vorbereitet haben, um Bürgermeister Davide Licht und seine Leute ordentlich durch den Kakao zu ziehen. In der Zentralverwaltung richtet man den ernsteren Blick jedoch bereits auf die Landtagswahl am 8. März.