Landtagswahl 2026: Die Wahl in Binzen

Im Laufe des Sonntagabends liegen die ersten Ergebnisse der Landtagswahl in Binzen vor. Wie ging die letzte Wahl aus, und wer kandidiert?

Am Sonntag wird auch in Binzen der neue Landtag gewählt. Mit Ergebnissen wird im Laufe des Sonntagabends gerechnet. Stand jetzt sind allerdings noch keine Wahlbezirke ausgezählt. Welche Partei ist in Binzen traditionell stark? Und wer steht 2026 zur Wahl? Das beantwortet dieser Text schon jetzt. Spannend: Bei der Landtagswahl 2026 gilt erstmals ein neues Wahlrecht mit Erst- und Zweitstimme wie bei der Bundestagswahl. Wir aktualisieren diesen Beitrag mit den neuesten Zwischenergebnissen aus Binzen, sobald sie vorliegen. Klicken Sie hier, um den aktuellsten Stand neu zu laden.

Die Landtagswahl 2021 in Binzen Bei der Landtagswahl am 14. März 2021 holten die Grünen in Binzen die meisten Stimmen (39,2 Prozent). Das folgende Schaubild zeigt die Stimmenanteile aller damals angetretenen Parteien:

Die Abstimmung vom Sonntag ist auch eine über die bisherige grün-schwarze Landesregierung. 2021 kamen beide Parteien in Binzen zusammen auf 58,9 Prozent.

Wer Binzen bislang im Landtag vertritt

Binzen liegt im Wahlkreis Lörrach. Zuletzt wurde der Wahlkreis im Landtag vertreten von:

Sarah Hagmann für die Grünen

Jonas Hoffmann für die SPD

Wahlbeteiligung 2021 in Binzen

Die Wahlbeteiligung in Binzen lag bei der vergangenen Landtagswahl bei 69,7 Prozent. In ganz Baden-Württemberg gingen 63,8 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl.

Diese Kandidierenden treten bei der Landtagswahl 2026 an.

Binzen gehört bei der Landtagswahl zum Wahlkreis Lörrach. Alle Ergebnisse aus dem Wahlkreis und alle gewonnenen Mandate finden Sie im Laufe der Wahlnacht hier. Zum Wahlkreis gehören: Aitern - Bad Bellingen - Binzen - Böllen - Efringen-Kirchen - Eimeldingen - Fischingen - Fröhnd - Grenzach-Wyhlen - Hasel - Hausen im Wiesental - Häg-Ehrsberg - Inzlingen - Kleines Wiesental - Lörrach - Maulburg - Rümmingen - Schallbach - Schopfheim - Schönau im Schwarzwald - Schönenberg - Steinen - Todtnau - Tunau - Utzenfeld - Weil am Rhein - Wembach - Wieden - Wittlingen - Zell im Wiesental.

Im Wahlkreis Lörrach treten die folgenden Direktkandidierenden an:

Ahsan Bashir für die Gerechtigkeitspartei - Team Todenhöfer

Felix Düster für die FDP

Jonas Hoffmann für die SPD

Lars Biesenthal für die Linke

Peter Schelshorn für die CDU

Sarah Hagmann für die Grünen

Thomas Brenneisen für die Partei „Volt“

Ulrich Kissel für die Freien Wähler

Wolfgang Koch für die AfD

