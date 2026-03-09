Eine knappe Kiste zwischen Hagmann und Schelshorn, ein Rekord in der Wahlbeteiligung in Fröhnd – so wählten die Bürger im Wiesental von Hausen bis Todtnau.
Knapper geht es kaum: Nur 106 Stimmen weniger als Grünen-Kandidatin Sarah Hagmann hat der Schönauer Bürgermeister Peter Schelshorn (CDU) bei der Landtagswahl im Wahlkreis Lörrach erreicht. Lediglich 0,1 Prozent der Stimmen entschieden am Ende darüber, dass er es eben nicht in den Landtag schafft. Das heißt aber wiederum: Schelshorn bleibt Bürgermeister in Schönau. „Von Schulterklopfen über Bedauern aber auch bis zur Freude, dass ich Bürgermeister in Schönau bleibe, reichten die Reaktionen der Bürger nachdem das Ergebnis klar war“, erzählt er im Gespräch mit unserer Redaktion.