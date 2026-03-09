Landtagswahl 2026: AfD triumphiert in Frommern

Gewählt wurde am Sonntag nicht nur in der Balinger Kernstadt. In den Ortsteilen gaben die Bürger ebenfalls ihre Stimme ab. Wir haben die Ergebnisse analysiert.
17.681 Balinger haben bei der Landtagswahl ihre Kreuze gemacht. Wahlberechtigt gewesen wären 26.313 Bürger gewesen. Somit lag die Wahlbeteiligung für das gesamte Stadtgebiet bei 67,2 Prozent. Neben dem Gesamtergebnis der Eyachstadt haben wir uns einmal genauer angeschaut, wie die zwölf Balinger Ortsteile gewählt haben. Vor allem in Frommern sahnte AfD-Direktkandidat Hans-Peter Hörner ordentlich ab.