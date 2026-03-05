Landtagswahl BW 2026: 100-Tage Plan – Hagel plant radikalen Bürokratieabbau

In seinem 100-Tage-Plan setzt CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel auf Wirtschaft, Bildung und Sicherheit. Unter anderem Bürokratieabbau sollen das Land nach vorn bringen.
Wirtschaft, Bürokratieabbau, Sicherheit – auf diese drei Themen lässt sich das 100-Tage-Programm von Manuel Hagel verdichten. Vier Tage vor der Landtagswahl hat der CDU-Spitzenkandidat im Gespräch mit der SÜDWEST PRESSE erklärt, welche Prioritäten er im Falle einer Wahl zum Ministerpräsidenten setzen will, um Baden-Württemberg wieder nach vorn zu bringen.