Landtagswahl 2021 Timm Kern aus Freudenstadt will FDP-Sitz behalten

Dienstleister für die Menschen im Wahlkreis

Kern atmet tief durch, "gute Frage", sagt er. Dann erzählt er von Bürgern, die ihn anrufen, ein Anliegen haben, ein Problem. Natürlich könne er nicht immer direkt helfen, sagt er, aber immerhin könne er Hinweise geben, wer für das Problem zuständig sei, "das heißt ja auch etwas bewegen". Das klingt bescheiden und pragmatisch. Dann sagt Kern einen Satz, der schon etwas plakativer klingt: "Ich verstehe mein Amt als Dienstleistung für die Menschen im Wahlkreis Freudenstadt."

Zudem agiert er auch noch als bildungspolitischer Sprecher seiner Fraktion. Kern ist ein hochgewachsener, schlanker Mann, geboren in Tübingen, aufgewachsen in Horb, wo er 1991 das Abitur machte. Was auffällt: Er hat so gut wie keinerlei schwäbischen Klang in seiner Stimme; er pflegt auch kein Honoratioren-Schwäbisch.

Das zweite Ungewöhnliche ist sein Vorname: Timm mit zwei m. Was es denn damit auf sich habe? Kern lächelt, er ist die Frage schon gewohnt: Seine Mutter habe seinerzeit Tim mit einem m eben irgendwie als zu kurz empfunden. "Sonst hat das keinerlei Bedeutung."

Studiert hat Kern Katholische Theologie, Geschichte und Politikwissenschaft in Tübingen. "Es gab auch Phasen, in denen ich mir hätte vorstellen können, Priester zu werden."

Er sei auch Mitglied der Theologenverbindung AV Albertus Magnus, eine nicht-schlagende, nicht-farbentragende Verbindung, die sogar Frauen und Protestanten aufnehme – manche Burschenschafter meinten daher, "es handele sich gar nicht um eine echte Verbindung". Studierter katholischer Theologe, Mitglied in einer Verbindung – so recht passt Kern nicht ins FDP-Schema.

In der Wendezeit politisiert worden

Mit Blick auf die Pandemie meint Kern: "Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass der Staat in Deutschland jemals Gottesdienste verbieten könnte." Da spricht wohl vor allem der Theologe aus ihm. Und natürlich der Liberale. Mit Recht, so Kern, stelle die FDP etwa immer wieder die Frage, inwieweit Einschränkungen der Freiheit in Zeiten von Corona gerechtfertigt seien – und verlangt immer wieder die Debatte im Parlament. "Da hat sich die FDP um die Demokratie und den Parlamentarismus verdient gemacht."

Politisiert worden sei er während der Wendezeit, damals nach dem Fall der Mauer. Eine ganz besondere Stimmung habe seinerzeit geherrscht, "wenn man sich politisch einbringt, kann man etwas bewegen".

Außerdem sei er ein Genscher-Fan gewesen. Mit zwei Klassenkameraden habe er sich damals die Parteien angeschaut, auch CDU und SPD. 1991, mit 19 Jahren also, sei er in die FDP eingetreten. Dann ging es recht flott, 1994 wurde er in den Gemeinderat in Horb gewählt, 2011 in den Landtag, 2016 wurde er wiedergewählt – mit 13 Prozent der Stimmen, das beste Ergebnis eines FDP-Kandidaten im Land.

Seine Chancen am 14. März stehen nicht schlecht, "die FDP wird derzeit wahrgenommen als eine Stimme der Freiheit und der Verantwortung". Doch Kern warnt davor, sich bereits in Sicherheit zu wiegen. "In dieser Corona-Zeit ist alles anders", ein gutes Stück unberechenbar.

Nachdenken über Ampelkoalition

Und die Koalitionsfrage nach der Wahl? Kern antwortet eher staatstragend: In Zeiten, da die politische Mitte unter Druck gerate, müssten alle Demokraten untereinander koalitionsfähig sein. Natürlich stehe die CDU der FDP näher als etwa die Grünen, aber wenn die Grünen am 14. März wieder stärkste Partei werden, wäre er auch durchaus bereit über eine Ampelkoalition nachzudenken.

Zur Person: Timm Peter Kern

Timm Peter Kern wurde am 7. Februar 1972 in Tübingen geboren, er wuchs in Horb auf, wo er 1991 das Abitur machte.

In Tübingen studierte er Katholische Theologie, Geschichte und Politikwissenschaft, wo er auch promovierte. Zwischen 1997 und 1998 studierte er an der American University in Washington Friedens- und Konfliktforschung. Von 2007 bis 2011 arbeitete Kern in Reutlingen als Gymnasiallehrer.

1989 trat er den Jungen Liberalen bei, zwei Jahre später der FDP. Von 1994 bis 2002 gehörte der dem Gemeinderat in Horb an, zeitweise auch dem Kreistag in Freudenstadt. 1996 kandierte er zunächst erfolglos für den Landtag, 2011 wurde er gewählt und 2016 wiedergewählt.

Seit 2013 ist er Parlamentarischer Geschäftsführer seiner Fraktion, zudem stellvertretender Fraktionschef und Sprecher für Kultus, Jugend und Sport. Kern ist verheiratet und hat zwei Kinder.