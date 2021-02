Landtagswahl 2021 Sreitbare SPD-Frau: Viviana Weschenmoser

So präsentiert sich die Kandidatin auf Instagram:

In einer anderen Einspielung gibt sie sich betont forsch und angriffslustig: "Coronakrise, Klimakrise, Regierungskrise – wie viele Krisen hält unser Land aus?" Zwar weiß man nicht so recht, welche Regierungskrise denn gemeint ist, doch zur Unterstützung ihrer Rede fuchtelt Weschenmoser mit den Händen, als wolle sie die Probleme der Welt sogleich und ohne Zögern in die Finger bekommen. Eines ist sicher: Das digitale Zeitalter hat diese Sozialdemokratin auf alle Fälle nicht verschlafen. So weit der virtuelle Auftritt.

In Sozialen Medienseit Jahren unterwegs

In den sozialen Medien sei sie schon seit Jahren unterwegs, sagt sie im Gespräch mit unserer Zeitung, und zwar nicht erst seit Corona. Facebook, Twitter, Instagram, das gehöre in ihrem Leben einfach dazu. Ob sie auf den Videos nicht etwas arg forsch und laut rüberkommt? "Ja, natürlich bin ich laut", sagt sie mit reichlich Ego in der Stimme. "Ich verschaffe mir gerne Gehör – und ich verschaffe denen Gehör, die sonst nicht gehört werden." An Selbstbewusstsein mangelt es Weschenmoser wahrlich nicht. Wobei man schon mittendrin ist im Thema Politik und was sie denn zum politischen Engagement gebracht hat. "Zur Politik gekommen bin ich aus Wut", sagt sie. "Aus Wut, dass die Dinge so langsam vorangehen. Da sprechen alle vom Klimawandel, und keiner macht was." Und überhaupt, sie wolle endlich Schwung in den mitunter eher drögen und langweiligen Landtag bringen.

Und dann sagt sie noch etwas über "ältere weiße Männer, die uns immer sagen, wie wir zu ticken haben und wie nicht". Die hätten sie schon damals gestört, als sie in der Schule Klassensprecherin war. Geboren und aufgewachsen ist VivianaWeschenmoser in Horb, es folgte ein Jurastudium in Tübingen. "Wobei ich nicht verhehle, dass ich das Studium nicht erfolgreich abgeschlossen habe." Erste Einblicke in die Schattenseiten der Gesellschaft habe sie durch ihre Mutter erhalten, eine Rechtsanwältin für Familienrecht, die sich für Menschen aus prekären Verhältnissen eingesetzt habe. 2006 sei sie dann in die SPD eingetreten. Warum SPD? "Der Kern der SPD, das ist der Kampf für mehr Gerechtigkeit und mehr Solidarität in der Gesellschaft – und das ist mein politischer Motor."

Natürlich gehe es Ihr auch um die Umwelt, den Kampf gegen den Klimawandel, sagt die Kandidatin. "Ich bin sehr umweltbewusst, ich gehöre zu den Plastikverweigerern." Aber es gehe eben auch um das Soziale. "Es braucht die SPD, damit alle Menschen mitgenommen werden, damit Arbeitsplätze erhalten bleiben, damit die Bevölkerung nicht überfahren wird beim Wandel." Konkret bedeutet das für Weschenmoser, dass eine erneute Koalition der SPD mit den Grünen unter Winfried Kretschmann das angestrebte Ziel sei.

Über eines aber dürfe man sich keine Illusionen machen: Der Wandel hin zu Nachhaltigkeit und Rettung der Natur werde alles andere als bequem werden, man werde Einschränkungen auch ganz persönlicher Art hinnehmen müssen, wenn man es mit dem Klimawandel ernst meint.

Ländliche Entwicklungliegt ihr am Herzen

Ihr zweites politisches Schwerpunktthema heißt ländliche Entwicklung. Viviana Weschenmoser sitzt im Gemeinderat in Horb und im Kreistag in Freudenstadt. "Für junge Leute ist es fast unmöglich, im ländlichen Raum zu leben." Schlechte Infrastruktur, mangelnde kulturelle Angebote, schlechte Internetverbindungen. Vom Ziel, gleichwertige Verhältnisse von Stadt und Land, sei man noch meilenweit entfernt. "Nach 22 Uhr fährt kein Bus mehr von Freudenstadt nach Horb." Sie persönlich sei deshalb schon mal in Freudenstadt gestrandet – auch ein Anstoß zum politischen Engagement.

Viviana Weschenmoser ist 33 Jahre alt und wurde in Horb geboren, wo sie auch lebt. Das Abitur legte sie 2007 ebenfalls in Horb ab. Von 2008 bis 2019 absolvierte sie ein Jurastudium in Tübingen. Seit 2020 arbeitet sie als Projektmanagerin Wirtschaftsförderung für Sozialunternehmen, bei Social Entrepreneurship BW e.V. SPD-Mitglied ist sie seit 2006, Stadträtin in Horb seit 2014 und Mitglied des Kreistags Freudenstadt seit 2019. Weschenmoser ist Vorsitzende des SPD-Kreisverbands Freudenstadt seit 2018. Sie engagiert sich im Haus der Jugend, Marmorwerk in Horb, im Ortsverband der Arbeiterwohlfahrt in Horb, im Deutschen Mieterbund und im Bündnis gegen Rechtsextremismus, für Toleranz und Vielfalt im Kreis Freudenstadt.