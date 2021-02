Landtagswahl 2021 Calwer CDU-Kreisverband sendet aus eigenem Studio

Thomas Blenke erklärte dazu: "Mit unserem Studio schaffen wir nicht nur eine zentrale Veranstaltungsplattform für den gesamten Wahlkreis, sondern unterstützen zugleich die Veranstaltungsbranche, in diesem Fall den Förderverein der Alten Seminarturnhalle."

Start der Veranstaltungsreihe war eine Konferenz mit regionalen Lebensmittelerzeugern und der Staatssekretärin im Ministerium für Ländlichen Raum, Friedlinde Gurr-Hirsch. Am diesem Freitag, 5. Februar, wird der CSU-Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Stephan Mayer MdB, zu Gast sein. Im Gespräch mit dem innenpolitischen Sprecher der CDU Landtagsfraktion, Thomas Blenke und dem Bundestagskandidaten Klaus Mack, geht es um die Sicherheits- und Innenpolitik in Deutschland, Baden Württemberg und im Nordschwarzwald. Die "Heimatblick"-Sendung mit dem Titel "Sicher Leben in unserer Heimat" findet am Freitag, 5. Februar, ab 18.30 Uhr unter folgendem Link statt: www.studio-heimatblick.de/live.