1 Der Stein des Anstoßes: die Briefe an die Erstwähler. Foto: Privat

Mutmaßliche Erstwähler im Wahlkreis Balingen haben Post von der CDU-Landtagskandidatin Nicole Hoffmeister-Kraut erhalten, in denen sie persönlich mit ihrem Namen angesprochen werden. Warum das nicht alle gut finden, erfahren Sie in unserem Artikel.

Zollernalbkreis - Mutmaßliche Erstwähler im Wahlkreis Balingen haben Post von der CDU-Landtagskandidatin Nicole Hoffmeister-Kraut erhalten, in denen sie persönlich mit ihrem Namen angesprochen werden (wir berichteten). Das finden nicht alle gut, wie Kommentaren auf der Schwarzwälder-Bote-Facebook-Seite zu entnehmen ist. Andere wiederum verstehen die Aufregung um die Sache nicht.

"Jemanden mit Vornamen persönlich anzusprechen, den man nicht kennt, geht eigentlich gar nicht. Wenn die CDU zu solchen Mitteln greifen muss, um um Wählerstimmen zu buhlen, müssen sie ja schon sehr darauf angewiesen sein", findet ein User.

Ein User fühlt sich behandelt wie ein kleines Kind

Ein anderer echauffiert sich: "Mich hat es bloß genervt, dass ich angesprochen wurde als wäre ich ein kleines Kind und dass sie versucht hat, die Jugendlichen zu locken, indem sie die Themen Umweltschutz, Digitalisierung und Bildung anspricht. Mit 20 Jahren ist man alt genug, dass man auch erwachsen angesprochen werden kann!" "Ich finde diese kumpelhafte Art unpassend und anmaßend", lautet eine weitere Meinung. Und eine Kommentatorin befürchtet: "Wer weiß, wo die Daten sonst noch landen."

Doch es gibt auch Reaktionen, die dies weitaus gelassener sehen. "Das ganze Jahr über bewegt ihr euch in Onlineshops und sozialen Netzwerken und dann regt ihr euch über einen Brief auf?", ist beispielsweise eine Meinung. Ein anderer Leser amüsiert sich: "Sich auf Facebook über eventuell weitergegebene Daten beschweren... Genau mein Humor."

"Jede Bank zum Beispiel hat diese Daten auch! Oder warum bekommt ein Schulabgänger Post über Anlagemöglichkeiten oder dergleichen!! Jetzt lasst bloß mal die Kirche im Dorf", findet ein weiterer User." Und ein Kommentar lautet: "Das fängt ja schon damit an, dass die super Eltern das Kreuzchen im Krankenhaus dort machen, wo steht, man darf es am Aushang im Rathaus veröffentlichen oder gar ’ne Geburtenannonce in die Zeitung machen, aber dann um Wahlpost so einen Wirbel machen und sich dann über Datenschutz aufregen."

Übermittlung der Daten kann widersprochen werden

Ein Vater hingegen nimmt das Ganze pragmatisch: "Meine Tochter hat auch einen Brief bekommen, zur Kenntnis genommen und ab in die Tonne."

Im übrigen, auch das stellt das Bundesmeldegesetz klar: Jeder – auch potentielle Erstwähler – kann der Übermittlung seiner Daten widersprechen. Und zwar bei der jeweiligen Meldebehörde, also in den jeweils zuständigen Rathäusern.

Allzu viel Geld musste Hoffmeister-Kraut übrigens nicht investieren, um an die Daten zu kommen; jede Stadt und Gemeinde hat dazu separate Gebühren festgelegt. Die sogenannte Gruppenauskunft in Balingen kostete läppische 25 Euro.