Landtagskandidat der CDU Steinen: Brandmauer zur AfD
CDU-Landtagskandidat Peter Schelshorn Foto: Christoph Schennen

Bei der Vorstellung des CDU-Landtagskanidaten Peter Schelshorn ging es auch um den Umgang mit der Partei „Alternative für Deutschland“ (AfD).

Bei der Vorstellung des CDU-Landtagskanidaten Peter Schelshorn ging es auch um den Umgang mit der Partei „Alternative für Deutschland“ (AfD). Johannes Kabbe, ein junges Mitglied der CDU, sagte, die CDU mache wegen der Brandmauer zur Afd und der fehlenden Mehrheit für eine Alleinregierung eine Politik, die immer deutlich linker sei, als dies eigentlich sein solle. Schelshorn entgegnete ihm, die Brandmauer zur AfD müsse bestehen bleiben. Extremismus, egal ob von links oder rechts, sei „nie gut“. Die AfD bringe vieles auf den Punkt, habe aber keine Lösung für die Probleme. Ein kleiner Teil der AfD sei rechtsextrem, viele aber nur Mitläufer.

 

Wölfe und Landwirte

Wolfgang Deschler, lange Jahre für die CDU in der Kommunalpolitik tätig, kritisierte, dass die Landwirte nur geringe Entschädigungen für Wolfsrisse erhielten.

Gleichzeitig beschäftige die Landesregierung Wildtierbeauftragte. Schelshorn erinnerte daran, dass er die Resolution von 35 Bürgermeistern aus dem Biosphärengebiet Schwarzwald für den Abschuss von Problemwölfen mitorganisiert habe. Er habe daran mitgewirkt, dass der Schutzstatus des Wolfs vom EU-Parlament von „stark gefährdet“ auf „gefährdet“ gesenkt wurde. Dadurch werde der Abschuss von Problemwölfen jetzt leichter.

 