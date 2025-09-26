Landtagskandidat der CDU Steinen: Brandmauer zur AfD

1 CDU-Landtagskandidat Peter Schelshorn Foto: Christoph Schennen Bei der Vorstellung des CDU-Landtagskanidaten Peter Schelshorn ging es auch um den Umgang mit der Partei „Alternative für Deutschland“ (AfD).







Bei der Vorstellung des CDU-Landtagskanidaten Peter Schelshorn ging es auch um den Umgang mit der Partei „Alternative für Deutschland“ (AfD). Johannes Kabbe, ein junges Mitglied der CDU, sagte, die CDU mache wegen der Brandmauer zur Afd und der fehlenden Mehrheit für eine Alleinregierung eine Politik, die immer deutlich linker sei, als dies eigentlich sein solle. Schelshorn entgegnete ihm, die Brandmauer zur AfD müsse bestehen bleiben. Extremismus, egal ob von links oder rechts, sei „nie gut“. Die AfD bringe vieles auf den Punkt, habe aber keine Lösung für die Probleme. Ein kleiner Teil der AfD sei rechtsextrem, viele aber nur Mitläufer.