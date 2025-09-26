Landtagsabgeordneter schlägt Alarm: Droht der Rheintalbahn ein Ausbaustopp?

Angesichts fehlende Gelder warnen die Länder vor einem Stillstand. Der Offenburger Abgeordnete Thomas Marwein zeigt sich mit Blick auf die Rheintalbahn alarmiert.
Der geplante Ausbau der Rheintalbahn ist ein Mammutprojekt. Mehr als 300 Züge des Nah-, Fern- und Güterverkehrs nutzen laut Angaben der Deutschen Bahn die Strecke zwischen Karlsruhe und Basel täglich. Zu viel angesichts des in die Jahre gekommenen Schienennetzes, finden die Planer der Bahn. Bis 2035 soll der viergleisige Ausbau der Rheintalbahn abgeschlossen sein, der komplette Ausbau bis 2041. Aber wackelt der Zeitplan angesichts der Diskussionen um fehlende Bahn-Milliarden?