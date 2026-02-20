Landtags-Wahlkampf in Rottenburg: Cem Özdemir gewinnt das Fernduell gegen Manuel Hagel

Der grüne Spitzenkandidat für die Landtagswahl am 8. März lockte fast 700 Leute in die überfüllte Rottenburger Festhalle – deutlich mehr als sein CDU-Konkurrent zuvor.
Den Rottenburger Popularitätswettbewerb hat Cem Özdemir schon mal gewonnen. Fast 700 Menschen kamen zur Festhalle, um den Grünen-Spitzenkandidaten für die Landtagswahl zu erleben, deutlich mehr als beim Auftritt des CDU-Spitzenkandidaten Manuel Hagel vor knapp zwei Wochen. Knapp 600 drängten sich in die überfüllte Halle und auf die fasnetsgemäß dekorierte Empore (grün-rot!).