Landtag Baden-Württemberg: Umfrage: CDU baut Vorsprung gegenüber den Grünen weiter aus

Während sich die Werte der Grünen auf niedrigem Niveau stabilisieren, eilt die CDU ihrem Koalitionspartner in einer Umfrage weiter davon. Einen Dämpfer muss dagegen die AfD hinnehmen.









Die CDU ist in Baden-Württemberg einer neuen Umfrage zufolge weiter im Aufwind. Wenn am kommenden Sonntag Landtagswahl wäre, kämen die Christdemokraten nach einer am Donnerstag veröffentlichten repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap im Auftrag des Südwestrundfunks (SWR) auf 32 Prozent. Das sind drei Prozentpunkte mehr als bei der letzten Umfrage im September und der höchste Wert für die Südwest-CDU seit acht Jahren.