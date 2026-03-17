Landschaftsputzede in Baisingen: Achtlos weggeworfenen Müll eingesammelt

Insgesamt 45 engagierte Helferinnen und Helfer haben sich an der Landschaftsputzete in Baisingen beteiligt.
Am vergangenen Samstag fand wieder die jährliche Landschaftsputzete in Baisingen statt. Trotz kaltem und nassem Wetter ließen sich insgesamt 45 engagierte Helferinnen und Helfer nicht davon abhalten, gemeinsam die Gemarkung von achtlos weggeworfenem Müll zu befreien. Dieses Engagement hat Ortsvorsteher Philipp Küfer sehr gefreut, wie er in einer Mitteilung schreibt: „Es zeigt einmal mehr, wie wichtig vielen der Schutz unserer Natur und Landschaft ist.“