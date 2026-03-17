Landschaftsputzede in Baisingen: Achtlos weggeworfenen Müll eingesammelt

Am vergangenen Samstag fand wieder die jährliche Landschaftsputzete in Baisingen statt. Trotz kaltem und nassem Wetter ließen sich insgesamt 45 engagierte Helferinnen und Helfer nicht davon abhalten, gemeinsam die Gemarkung von achtlos weggeworfenem Müll zu befreien. Dieses Engagement hat Ortsvorsteher Philipp Küfer sehr gefreut, wie er in einer Mitteilung schreibt: „Es zeigt einmal mehr, wie wichtig vielen der Schutz unserer Natur und Landschaft ist.“

Mehrere Sammeltrupps gebildet Nach einer kurzen Begrüßung wurden mehrere Sammeltrupps gebildet, die sich – ausgestattet mit Warnwesten, Müllsäcken und Sammelzangen – auf den Weg in ihre zugeteilten Bereiche machten. Unterstützt wurden die Gruppen dabei auch wieder von Traktoren und Anhängern, gefahren von Rolf Bernhard, Thomas Sindlinger und Philipp Schuh, die den gesammelten Müll transportierten.

Besonders erfreulich war aus Sicht des Ortsvorstehers erneut die große Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. Mit dabei waren Mitglieder der Jugendfeuerwehr, zahlreiche Grundschulkinder mit ihren Eltern, Helferinnen und Helfer des Vereins Anpacken sowie die Jagdpächter. Gemeinsam wurde entlang von Wegen, an Waldrändern und besonders auch an Straßenrändern allerlei Müll eingesammelt.

Für die Kinder war der Fund von vier alten Autoreifen dabei fast schon ein kleines „Highlight“ – auch wenn man sich natürlich wünschen würde, dass solcher Müll erst gar nicht in der Landschaft landet. Insgesamt fiel in diesem Jahr erfreulicherweise etwas weniger Müll an als im vergangenen Jahr.

Bei einem kleinen Vesper aufgewärmt

Im Anschluss an die Aktion konnten sich alle Helferinnen und Helfer im Schlosshof in Baisingen bei einem kleinen Vesper aufwärmen und stärken. Der Elternbeirat der Grundschule sorgte für die Bewirtung mit warmen Saitenwürsten, Käsebrötchen und Getränken. „Herzlichen Dank für diese tolle Unterstützung“, betont Ortsvorsteher Küfer. Weiter schreibt er: „Ein besonderer Dank gilt selbstverständlich allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die trotz der widrigen Wetterbedingungen mit angepackt haben. Ebenso bedanken möchte ich mich bei den Fahrern sowie bei allen Gruppen und Vereinen, die die Aktion unterstützt haben.“

Die Grundschule wird außerdem im Rahmen des Unterrichts noch ein weiteres Gebiet der Gemarkung Baisingen vom Müll befreien.