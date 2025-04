Harmonikanachwuchs zu Gast in Oberndorf Premiere beim Bezirksjugendtreffen

Der Tastenkünstler-Nachwuchs des DHV-Bezirks Rottweil-Freudenstadt trifft sich in diesem Jahr in Oberndorf. Dort feiert das Akkordeon-Orchester Beffendorf sein 50-jähriges Bestehen – und beweist sich als hervorragender Gastgeber in der Beffendorfer Halle.