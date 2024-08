Einen Wechsel gibt es an der Spitze des Fördervereins zur Landschaftspflege Schönmünzach, der im November sein 20-jähriges Bestehen feiert. Rudolf Fleig gab nach 20 Jahren den Vorsitz ab. Zu seinem Nachfolger wählten die Mitglieder Rolf Grüninger.

Eine positive Bilanz zog der Förderverein zur Landschaftspflege Schönmünzach bei seiner Mitgliederversammlung im Hotel Sonnenhof in Schönmünzach.

Rudolf Fleig ging in seinem letzten Bericht als Vorsitzender auf die Anfänge und die Gründung des Vereins am 13. November 2004 ein. 20 Jahre sei es nun her, dass er und der damalige Ortsvorsteher Roland Schray gemeinsam mit Simone Stach-Knobloch vom Landwirtschaftsamt den Verein gründeten.

Ziel des Vereins war und ist, die Offenhaltung des Schönmünztals für die Zukunft zu sichern. Denn die Steilhänge des Tals machen es nicht einfach, diese zu pflegen, da es maschinell nicht machbar sei, heißt es weiter in einem Bericht des Vereins.

Beweidung mit Ziegen

So war die Wahl auf die Beweidung mit Ziegen gefallen. Außerdem engagiert sich der Verein für Spielplätze und Grillplätze, um das Tal aufzuwerten. Bis heute laufe die Pflege durch die aktiven Mitglieder reibungslos, so der Verein.

Dafür sprach Rudolf Fleig den Mitgliedern einen großen Dank aus. 20 Jahre als Vorsitzender seien genug, sagte Fleig. Er stellte Rolf Grüninger als seinen Nachfolger vor, der einstimmig zum neuen Vorsitzenden des Landschaftspflegevereins Schönmünzach gewählt wurde. Erwin Zepf, stellvertretender Vorsitzender, dankte Fleig für seine jahrelange unermüdliche Arbeit und überreichte ihm die Urkunde zur Ernennung zum Ehrenvorsitzenden und einen Geschenkkorb.

Verein hat viel zu tun

Grüninger dankte den Mitgliedern für das ihm entgegengebrachte Vertrauen. Er freue sich auf seine Arbeit. Schriftführerin Ute Hornberger-Zapf verlas den ausführlichen Arbeitsbericht für das vergangene und das laufende Jahr.

Die Beweidung mit Ziegen im Tal links und rechts der Schönmünz haben ab diesem Jahr Landwirt Tobias Warth und Schäfer Jörg Frey übernommen. Das regelmäßige Mähen des Spielplatzes am Flößerweg, die Instandhaltung des Grillplatzes mit Grillhütte sowie die jährliche Bachuferpflege der Schönmünz übernehmen weiterhin die Vereinsmitglieder. Der größte Arbeitseinsatz im Frühjahr dieses Jahres war das Anlegen einer Wildblumenwiese im Tauchert mit etwa 400 Quadratmetern. „Es ist uns gut gelungen. Wir sind sehr stolz auf das prachtvolle Blumenmeer“, freute sich Ute Hornberger-Zapf. Kassenwart Tobias Warth berichtete von einem soliden Kassenstand.

Ortsvorsteherin Christine Günter führte die Entlastung des Vorstands herbei und hob die Bedeutung des Vereins hervor. Sie dankte allen Mitgliedern für die ehrenamtliche Arbeit und sprach Rudolf Fleig ihren besonderen Dank aus. Zudem erinnerte die Ortsvorsteherin an die Feier zum 20-jährigen Vereinsbestehen am Samstag, 30. November, im Kurhaus Schönmünzach.