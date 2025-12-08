Landschaftspflege in Baiersbronn: Maschinenmietpark soll wachsen – aber um welche Geräte?

Obstbaumschüttler, Pfahlramme und Mulchraupe stehen auf der Wunschliste: Der Maschinenmietpark der Gemeinde Baiersbronn für Landwirte und Bürger wird erweitert.
Der Maschinenmietpark Baiersbronn wurde 2021 eingerichtet, um einen gewissen Ausgleich für den Wegfall das Mähgelds zu schaffen. Ziel ist es, Landwirte und private Grundstückseigentümer zu unterstützen, um die Flächen zu pflegen und damit ein attraktives Landschaftsbild zu erhalten. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats wurden die aktuellen Zahlen offengelegt und über Anschaffungskosten für weitere Landschaftspflegegeräte diskutiert.