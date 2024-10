Der Nabu Dunningen schließt die Landschaftspflegeaktion 2024 ab. In den vergangenen Wochen waren 25 Helfer bei der Pflege der 20 Landschaftspflegeflächen in allen drei Ortsteilen etwa 150 Arbeitsstunden im Einsatz.

Es wurden Feuchtbereiche, Halbtrockenrasenflächen oder Hanglagen gemäht, geschwadet und das Mähgut mit Traktor und Ladewagen abgefahren.

Sehr erfreulich war, dass in Seedorf elf Personen im Vorfeld des Abtransports die Flächen geschwadet haben, so dass ein Fahrzeug den ganzen Tag abfahren konnte ohne Wartezeiten. Bei idealen Bedingungen war es teilweise doch eine sehr schweißtreibende Angelegenheit, die aber allen viel Spaß bereitet hat. Eine Mittagspause mit warmem Leberkäs, Kuchen und allerlei Getränken kam da bei den Teilnehmern gut an.

Flächen am Eberbach

Dieses Jahr hat der Nabu Dunningen die Flächen am Eberbach nicht gemäht, da erstmals Schafe und Ziegen die etwa zwei Hektar große Fläche beweiden. Die Mahd der Fläche und das Abfahren wäre aufgrund der Nässe in diesem Jahr nur mit sehr viel Handarbeit möglich gewesen. Der Nabu hatte Glück, dass er noch einen Schäfer für die Beweidung gefunden hat, der die geeigneten Tierarten für die Nassflächen hat.

Der Abschluss fand mit 15 Personen im „Mäx“ statt, wo die Helfer einen Gutschein erhalten haben. Dank sagt der Nabu an die Gemeinde für die Bereitstellung des Transportfahrzeugs und des Balkenmähers.

Zwei platte Traktorreifen

Fazit: Es war eine erlebnisreiche Woche, in der einige seltene Pflanzen- und Tierarten gesichtet wurden. Wie fast jedes Jahr gab es zwei platte Traktorreifen durch Dornen, die die Arbeit kurzzeitig ins Stocken gebracht hatten. Der Nabu beendete diese Pflegemaßnahmen mit den Worten: „Ein dickes Dankeschön an alle helfenden Hände, die zur Erhaltung unserer wertvollen Kulturlandschaft und der Artenvielfalt beigetragen haben.“